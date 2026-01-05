Regreso a clases en universidad 2026: ¿Qué día vuelven a clase los alumnos?

Estas son las fechas del regreso a clases 2026 para estudiantes universitarios.

¡Terminó la Navidad! El fin de las fiestas decembrinas es triste, no solo porque quitamos las luces y el arbolito, sino porque los estudiantes que estaban de vacaciones regresan a las aulas. Es el caso de los universitarios, que, junto con los de educación básica, tuvieron descanso estos meses; te contamos cuándo vuelven a clases.

En diciembre, los estudiantes de nivel superior gozan de unas vacaciones (algunas más largas que otras) en las que descansan de los proyectos, los exámenes y todo lo que implique el estrés universitario. Pero ¡todo tiene su final! Y los estudiantes deben volver a las aulas.

Facultades de Química de la UNAM, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Aunque la mayoría de estudiantes vuelven a las aulas entre enero y febrero, las fechas no son iguales para todos. Lo anterior debido a que algunas instituciones se rigen bajo el calendario de la SEP, mientras otras lo hacen bajo sus propios tiempos. Te contamos cuándo regresan a clases los estudiantes universitarios.

¿Qué día regresan a clases los estudiantes de universidad en 2026?

Los estudiantes de universidad terminan sus vacaciones de diciembre entre enero y febrero. Quienes se rigen por un calendario anual, continúan sus estudios donde los dejaron; quienes lo hacen por un plan semestral, inician un nuevo periodo.

Así, cada institución fija su fecha de regreso dependiendo de su plan educativo, aunque algunos se rigen conforme las fechas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Estas son algunas de las fechas del regreso a clases para estudiantes de nivel superior:

UNAM : Depende de la Facultad, pero el plan semestral que rige la mayoría de las carreras vuelve a clases el martes 3 de febrero

IPN : Martes 3 de febrero

UAM : lunes 19 de enero

UdeG : Viernes 16 de enero

ITESM: Martes 6 de enero

Otras instituciones educativas manejan sus propios calendarios, cuyas fechas de regreso difieren de las aquí presentadas. Te recomendamos acercarte a tu institución para tener claras las fechas.

Te recomendamos revisar el calendario académico oficial de tu universidad y tu facultad específica (normalmente disponible en el sitio web institucional) para confirmar la fecha exacta de retorno a clases tras el receso de invierno 2025-2026.

