Suprema Corte insta a resolver crisis venezolana bajo marco jurídico internacional

En un inusual posicionamiento desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz aprovechó la primera sesión del año en el máximo tribunal para hacer un llamado al respeto del derecho internacional en medio de las tensiones que vive Venezuela, enfatizando que los conflictos entre naciones no pueden resolverse mediante la imposición de la fuerza.

Durante su intervención, Aguilar Ortiz fue enfático al señalar que “las diferencias entre países deben resolverse con la ley, no con la fuerza”, en lo que representa una clara alusión a la situación que atraviesa el país sudamericano tras las controvertidas elecciones presidenciales y el recrudecimiento de la crisis política en esa nación.

El ministro advirtió sobre los riesgos de que la legalidad sea desplazada por relaciones de poder, al sostener que la ley no puede ser sustituida por “la ley del más fuerte”.

En su mensaje, hizo un llamado a la comunidad internacional para confiar en los mecanismos del derecho internacional como la vía legítima para la resolución de conflictos entre Estados.

Sheinbaum reitera su rechazo a operación de EU

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum leyó un posicionamiento este lunes en el que reiteró su rechazo a la operación que Estados Unidos llevó a cabo en Venezuela el sábado, en el cual remarcó que “la intervención nunca ha traído democracia”.

En el posicionamiento que leyó sobre los hechos que derivaron en la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó toda acción que, dijo, vaya en contra del derecho de los pueblos a elegir a sus gobernantes.

Sheinbaum reiteró que la postura de México frente a la intervención estadounidense en Venezuela es el rechazo a la injerencia entre países, al considerar que este tipo de acciones nunca ha traído democracia ni libertad duradera en la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum ı Foto: Cuartoscuro

Con información de Yulia Bonilla

