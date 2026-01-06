Godoy cambia a los titulares de 7 fiscalías

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, realizó 11 nombramientos en fiscalías especializadas y áreas estratégicas de la institución, como parte de la reconfiguración de la estructura de mando de la dependencia.

Los nombramientos, informó la FGR, se suman a las designaciones efectuadas previamente en áreas clave de investigación, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y de control interno de la institución.

Raúl Armando Jiménez Vázquez fue designado como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), David Boone de la Garza al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), y Mariana Díaz Figueroa en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH).

TE RECOMENDAMOS: 26 años de espera Inaugura CSP clínica de Playa del Carmen y convive con niños

#FGRInforma | La #FGR informa los nombramientos realizados por su titular, @ErnestinaGodoy_, con fundamento en la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República. 1/5 pic.twitter.com/Vv82tRdyzo — FGR México (@FGRMexico) January 6, 2026

EL DATO: EL DIPUTADO federal panista Héctor Saúl Téllez dijo que los nombramientos de Godoy de funcionarios que estuvieron con ella en la FGJCDMX “reflejan malas prácticas”.

Asimismo, Maribel Bojorges Beltrán fue nombrada titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra); Richard Urbina Vega en la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, y Ulises Lara López asumió la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

En áreas administrativas y de apoyo, Laura Ángeles Gómez fue designada oficial mayor; Julio César Bonilla Gutiérrez, titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental; Claudia Luengas Escudero como consejera general, y Omar Cruz Juárez como titular de la Unidad de Comunicación Social.

También fue nombrado Oliver Ariel Pilares Viloria como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero.

A tan sólo unos meses de la salida de Alejandro Gertz Manero de la dependencia, la nueva titular impulsó cambios relevantes al interior de la FGR, entre ellos la ratificación de Héctor Elizalde Mora al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como la permanencia de César Oliveros Aparicio como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Elizalde Mora es abogado y ha ocupado puestos de alto nivel relacionados con temas de justicia, inteligencia e investigación criminal por más de una década.

El sexenio anterior desempeñó cargos estratégicos en la Secretaría de Gobernación, donde fungió como director general de Apoyo Táctico entre 2010 y 2015, y luego como director general de Inteligencia Operativa de 2015 a 2016. Se incorporó a la entonces Procuraduría General de la República como director general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL