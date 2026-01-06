Magistrada Lorena Pérez Romo renuncia al Órgano de Administración Judicial tras cuatro meses

Magistrada Lorena Pérez Romo renunció a su cargo en el Órgano de Administración Judicial.

La magistrada Lorena Josefina Pérez Romo presentó su renuncia al Órgano de Administración Judicial (OAJ), a poco más de cuatro meses de haber sido elegida para ese cargo, en lo que es la primera dimisión de un cargo de alto nivel tras la elección judicial.

Pérez Romo fue designada el 2 de septiembre de 2025 como una de las cinco integrantes del OAJ, específicamente como uno de los tres nombramientos realizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El órgano quedó instalado en la madrugada de ese día, reemplazando al extinto Consejo de la Judicatura Federal.

La magistrada tamaulipeca, quien es identificada como cercana al exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea​​, fue candidata a ministra en la elección del 1 de junio de 2025, y no resultó electa .

¿Qué pasa tras la renuncia de Lorena Pérez Romo?

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en caso de renuncia o ausencia definitiva de alguna persona integrante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad que la designó, hará un nuevo nombramiento por el tiempo que reste al periodo respectivo .

Las razones de la renuncia de Pérez Romo no han sido informadas oficialmente hasta el momento.

Antes de incorporarse al OAJ, Pérez Romo se desempeñó como magistrada de circuito desde febrero de 2020.

Durante su breve paso por el OAJ, formó parte de un órgano colegiado integrado además por el presidente Néstor Vargas Solano, Surit Berenice Romero Domínguez, Catalina Ramírez Hernández y José Alberto Gallegos Ramírez.

De izq. a der.: Catalina Ramírez Hernández, Surit Berenice Romero Domínguez, Néstor Vargas Solano, Lorena Josefina Pérez Romo y José Alberto Gallegos Ramírez, ayer. Foto›Especial

El organismo tiene a su cargo la administración de recursos humanos y presupuesto del Poder Judicial Federal, la supervisión de la carrera judicial y la garantía de transparencia y rendición de cuentas.

En noviembre, renunció primer juez federal electo

A inicios de noviembre de 2025, Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, juez penal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, en Puente Grande, presentó su renuncia luego de dos meses de asumir el cargo.

Se trató del primer juez federal en dimitir tras resultar ganador en la elección judicial de junio de 2025.

El Órgano de Administración Judicial informó a la mesa directiva del Senado de la República que la dimisión fue aceptada por unanimidad en sesión plenaria del 29 de octubre de 2025.

