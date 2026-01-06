Pide Sheinbaum ‘celeridad y justicia’ para Maduro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que en el procesO del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Estados Unidos sea con celeridad y justicia, luego de que el Departamento de Justicia se retractó de una de las acusaciones principales bajo las que cometió la intervención y capturó al venezolano.

En las últimas horas, el diario The New York Times dio a conocer que las autoridades estadounidenses retiraron uno de sus argumentos, al señalar que el Cártel de los Soles, que aseguraron era liderado por Nicolás Maduro; sin embargo, terminó por declarar que dicho grupo no era una organización real.

Aunque Claudia Sheinbaum Pardo dijo desconocer hasta esta mañana el hecho y que lo revisaría, comentó que ante cualquier circunstancia, pero particularmente con Nicolás Maduro, debe velarse por la justicia y el procesamiento acelerado en el caso.

“Lo que uno pide es un juicio justo siempre. Eso es lo que hay que pedir, que realmente en todo para todos y en cualquier circunstancia y en este en particular, pues tiene que haber acelerada y justicia”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo esta Mañana en Palacio Nacional.

Respecto a las posturas expresadas desde la política mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que únicamente los partidos aliados de la 4T se manifestaron contra la invasión ocurrida, lo cual llamó a la población considerar.

“Es para que los mexicanos y las mexicanas lo tomen nota y no por otra cosa, sino sencillamente porque es importante por lo que significa nuestra Constitución y la historia de la política exterior mexicana. Repito, independientemente de la opinión que se tenga de la presidencia de Maduro, del régimen venezolano, independientemente de eso, dejen eso de lado, el tema es la intervención”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

