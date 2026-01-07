¿Existe el Bono Mujer Bienestar y será otorgado en enero 2026 en México? Esto se sabe

Por medio de redes sociales ha comenzado a circular información respecto a un Bono Mujer Bienestar que será otorgado a las mujeres que estén inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar, y esta es toda la información que existe al respecto.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa dirigido a las mujeres de entre 60 a 64 años de edad, a quienes se les brinda un apoyo económico de 3 mil 100 pesos que son dispersados bimestralmente.

Durante el 2025 este programa del Gobierno benefició a 3 millones de mujeres en el país, y se espera que en 2026 este beneficio llegue a más de 3.4 millones de mexicanas.

TE RECOMENDAMOS: Destaca historia mundialista de México Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol promociona 20 billetes de colección

Por otra parte, el programa Mujeres con Bienestar es un programa que apoya a mujeres de entre 18 a 64 años de edad que habitan en el Estado de México y que se encuentren en situaciones de pobreza.

Mujeres con Bienestar ı Foto: Especial

¿Existe el Bono Mujer 2026?

En redes socilaes ha circulado información sobre un Bono Mujer que sería ootorgado a las beneficiarias de los Programas para el Bienestar en 2026 por la temporada decembrina como un “bono navideño”.

Sin embargo, la información correspondiente a los bonos navideños de los Programas para el Bienestar es falsa, pues esta ha sido generada con Inteligencia Artificial por usuarios que no pertenecen a la Secretaría del Bienestar.

Esto quiere decir que las y los beneficiarios de cualquier Programa para el Bienestar únicamente contarán con el apoyo correspondiente a cada apoyo económico, por lo que los Bonos Mujer podrían tratarse de una estafa para los usuarios.

Bono Mujer Bienestar 2026 ı Foto: Redes Sociales

Todos los Programas para el Bienestar tienen la finalidad de brindar un respaldo económico a las y los mexicanos que lo requieran, y toda la información correspondiente a cada uno de estos únicamente es proporcionada mediante los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

El programa Mujeres con Bienestar además de brindar un apoyo económico de dos mil 500 pesos bimestrales, también beneficia a las mujeres con un seguro de vida, asistencia funeraria, asitencia médica telefónica y telemedicina.

Además, también les brinda asistencia veterinaria telefónica y presencia, coordinación de asistencia dental en consultorios, asistencia oftalmológica, asistencia psicológica, asistencia nutricional, asistencia legal e incluso asistencia financiera.

Beneficios de Mujeres con Bienestar ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.