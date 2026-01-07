Liberan a periodista mexicano Julián Mazoy tras retención ilegal en Venezuela: ‘se detuvo esta pesadilla’

El periodista mexicano Julián Mazoy denunció este miércoles que fue retenido ilegalmente junto a su colega colombiano Jeff Martínez por autoridades de Venezuela, a donde viajaron para constatar la situación del país tras la intervención militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro Moros.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor del espacio informativo SDP Tarde informó que ambos se encuentra bien y que fueron liberados tras 17 horas detenidos “por el delito de ser periodistas en territorio venezolano”.

Mazoy denunció que permanecieron incomunicados y que las autoridades venezolanas tenían la intención de retenerlos por más tiempo; sin embargo, finalmente cedieron ante la presión mediática y ejercida a través de redes sociales.

“Después de 17 horas de estar retenidos ilegalmente por el delito de ser periodistas en territorio venezolano, por fin hemos sido liberados el periodista Jeff Martínez y yo. 17 horas sin poder hablar con nuestra familia, 17 horas con la intención de sostenernos cantidades infinitas más de tiempo, si no hubiera sido por las redes sociales. Un abrazo a todos, gracias por la presión que ejercieron para que el gobierno venezolano se viera obligado a soltarnos y que solamente por eso se detuvo esta pesadilla”, expresó el comunicador en un breve video.

Previamente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela alertó sobre la desaparición de Julián Mazoy y de Jeff Martínez cuando intentaban ingresar desde Colombia por el paso fronterizo Tienditas.

Señaló que hasta este 7 de enero estaban incomunicados, luego de que, según el SNTP, las autoridades venezolanas han impedido el ingreso al país a “decenas” de comunicadores.

A través de la red social X, detalló que Jeff Martínez trabaja para el medio Testigo Directo y Julián para SDP Noticias y Radio Fórmula Sonora.

Desde el 5 de enero, la organización ha documento seis detenciones y cuatro deportaciones en la frontera venezolana, y exigió a las autoridades “ respeto y garantías para el trabajo de periodistas y medios” .

#AlertaSNTP | A esta hora (8:50 pm VEN) permanecen incomunicados y sin poder ser ubicados los periodistas Jeff Martínez y Julián Mazoy, el primero colombiano y el segundo mexicano.

Intentaron cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela por Tienditas, poco después del mediodía.… — SNTP (@sntpvenezuela) January 8, 2026

Ayer, 6 de enero, Mazoy informó desde el Puente Internacional Simón Bolívar, el principal cruce fronterizo entre Colombia y Venezuela, que los agentes migratorios al servicio del todavía régimen chavista impidieron el ingreso a 100 representantes de medios de comunicación a territorio venezolano.

En su crónica, contó que para entrar al país las autoridades imponen condiciones específicas, entre ellas una revisión exhaustiva de teléfonos celulares. Al comprobar la actividad periodística, se prohíbe la entrada hasta por dos años.

“A mi me buscaron en redes sociales, se dieron cuenta que era periodista y de inmediato me solicitaron regresar a Colombia”, relató.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr