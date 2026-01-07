Programa de Crédito 2026 FOVISSSTE: ¿Cuántos y cuáles financiamientos se otorgarán?

Este 5 de enero el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicó un comunicado en el que se informa sobre el acuerdo en el que se autoriza el programa de financiamiento de créditos hipotecarios.

El Programa de Crédito 2026 del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, que es conocido como FOVISSSTE, fue aprobado por la Junta Directiva del ISSSTE y entró en vigor a partir del 1 de enero del 2026.

Este programa incluye 42 mil 768 financiamientos que corresponden a créditos hipotecarios y acciones de vivienda que integran diversos programas y financiamientos en coparticipación con el Infonavit.

TE RECOMENDAMOS: Destaca historia mundialista de México Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol promociona 20 billetes de colección

Financiamientos FOVISSSTE 2026 ı Foto: Especial

¿Cuáles son los financiamientos del Programa de Crédito 2026 FOVISSSTE?

En el Programa de Crédito 2026 FOVISSSTE se consideran 30 mil 796 créditos hipotecarios y 11 mil 972 acciones de vivienda, y en total se tiene contemplado un presupuesto estimado de 35 mil 497 millones de pesos.

En este presupuesto se consideran 27 mil 803 financiamientos en el esquema tradicional en primero y segundo crédito con los siguientes programas de financiamiento:

Tú Construyes

FOVISSSTE Mujeres

Políticas Públicas

En sus modalidades Individual Mancomunado y Familiar, en el que se consideran 520 créditos que están dirigidos a esquemas de Contingencia y para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

También se incluyen mil 547 financiamientos en coparticipación con el Infonavit, en el que entran las modalidades Individual, Conyugal y Unidos, además de mil 303 créditos a través de la Banca Comercial con esquema FOVISSSTE para Todos.

Financiamientos FOVISSSTE 2026 ı Foto: Especial

Asimismo, se consideran 143 créditos para personas pensionadas, y 11 mil 972 apoyos asignados por medio de los programas Renovavissste y Tú Construyes, pues tienen la finalidad de mejorar las condiciones de la vivienda de las personas derechohabientes.

Además, se destinarán 9 mil 400 millones de pesos al programa FOVISSSTE Mujeres, “con el objetivo de ampliar el acceso de las mujeres trabajadoras del Estado a una vivienda adecuada, mediante el esquema que ofrece tasa preferencial del 2 al 3.5 por ciento.”

Esta aprobación del El Programa de Crédito 2026 del Fondo de la Vivienda del ISSSTE fortalece la política de acceso a la vivienda adecuada para las y los trabajadores del Estado de la institución, así como la restitución de derechos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.