Sheinbaum restituye 54.5 hectáreas como parte del Plan de Justicia para Atenco y la Montaña

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la restitución de 54.5 hectáreas de tierras al pueblo de San Salvador Atenco, como parte del Plan de Justicia para Atenco y la Montaña. La entrega de 81 parcelas coincidió con el 20 aniversario de la represión para imponer la construcción de un megaproyecto aeroportuario.

El acto incluyó la firma del convenio de donación y la entrega simbólica de reconocimientos a integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Comité de Sobrevivientes de la Tortura de Atenco.

“Donde hubo despojo, hoy hay restitución de tierras; donde hubo corrupción, hoy nos presentamos ante ustedes con honestidad; donde hubo cerrazón, hoy hay diálogo; donde hubo gobiernos de la oligarquía, hoy hay gobiernos del pueblo; donde hubo represión, hoy hay diálogo, hoy hay reconocimiento. Hoy decimos con claridad: nunca más una policía, un Guardia Nacional reprimirá al pueblo de México, nunca, nunca más. Donde se defendían los privilegios o cuando se defendían los privilegios, hoy hay atención a los derechos; donde hubo entreguismo al extranjero, hoy hay defensa de la soberanía nacional. Los que piensan que agachando la cabeza se sirve a la patria están muy equivocados , las mexicanas y los mexicanos siempre tendremos la frente en alto, como nos enseñaron los grandes luchadores sociales de nuestro país. ¡Que viva Atenco!”, afirmó desde San Salvador Atenco, en el Estado de México.

Presidenta encabeza Plan de Justicia para Atenco y la Montaña. ı Foto: Cortesía

Destacó que su visita no solo implica la devolución de tierras, sino es también un reconocimiento al pueblo de Atenco por su lucha después de vivir la cruenta represión del 3 de mayo de 2006, cuando elementos de la Policía Estatal violentaron los derechos de manifestantes que se oponían a la construcción de un aeropuerto en el Lago de Texcoco.

Señaló que los gobiernos del entonces presidente Vicente Fox, así como del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, no dialogaban con el pueblo de México; en contraste, puntualizó, a la llegada de la Cuarta Transformación inició la puesta en marcha del Plan de Justicia a través de una consulta pública para construir el aeropuerto en Santa Lucía y no en Texcoco.

“Hoy tenemos un aeropuerto, el Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, y Texcoco es un Área Natural Protegida. Son dos visiones” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cortesía

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que, desde 2018, a nivel nacional se han creado 120 núcleos agrarios , entre ejidos y comunidades, que representan cerca de 140 mil ha y se han restituido 60 mil hectáreas, entre las que se incluyen las primeras 186, equivalentes a 430 parcelas resarcidas al ejido de Atenco y las 54.5 hectáreas que este domingo se restituyen y que representan 81 parcelas.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, detalló que, como resultado de la continuidad al Plan de Justicia para Atenco y la Montaña, que incluyó la inauguración del Hospital General “Francisco Altamirano Núñez” del IMSS Bienestar, gracias al trabajo de 31 secretarías e instituciones de los tres niveles de gobierno, se instalaron 7 mesas de trabajo temáticas, se conformaron tres comunidades milperas para incorporarse al Plan Nacional de Maíz Nativo “El maíz es la raíz”; se actualizaron y complementaron 308 expedientes de sembradoras y sembradores que serán incorporados al programa Sembrando Vida; con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se realizará la perforación de 14 pozos de agua de 22 solicitados.

La Presidenta con un habitante de Atenco. ı Foto: Cortesía

Además de la conclusión de 6 trámites de títulos de concesiones de agua potable; 5 acciones en la Montaña para resarcir los daños a la parte alta de la cuenca afectada por la extracción de material pétreo para el fallido aeropuerto; la identificación de 101 minas sin autorización vigente; la entrega de acervo bibliográfico en cinco bibliotecas públicas de Atenco, junto con el librero digital “Alas y raíces”; y cuatro jornadas de atención médica en el Hospital General “Francisco Altamirano Núñez” del IMSS Bienestar, con servicio a más de 30 integrantes del Colectivo de Sobrevivientes de la Tortura de Atenco.

Además, entre otras acciones que se han realizado, se construyó una sede educativa de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García” y se declaró Área Natural Protegida y sitio Ramsar al Lago de Texcoco.

El Plan de Justicia para Atenco y la Montaña avanzó con la restitución de tierras que encabezó Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) en el Estado de México🏥🌱🚜 https://t.co/4QcoB62dwC #Atenco #Justicia #Sheinbaum pic.twitter.com/BiD2QqrI4D — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 3, 2026

cehr