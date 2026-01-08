Rosa Icela Rodríguez reporta avances de la estrategia ‘Atención a las Causas’ en estados prioritarios

La titular de la política interior del Gobierno federal en la Mañanera del Pueblo.

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó avances en la implementación de la estrategia Atención a las Causas de la Violencia, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, mediante acciones focalizadas en municipios y estados prioritarios del país.

Rosa Icela Rodríguez, detalló que desde noviembre de 2024 se han intervenido 61 municipios prioritarios en 12 entidades federativas, entre ellas Michoacán, Tabasco, Sinaloa, Sonora y Baja California.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves, Rosa Icela Rodríguez destacó que las acciones se han desarrollado a través de Ferias de la Paz, Comités de Paz y la recuperación de espacios públicos, con el respaldo de diversas dependencias federales.

Rosa Icela Rodríguez subrayó la importancia del trabajo coordinado con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la cual ha contribuido en la atención integral de comunidades con altos índices de violencia.

Como ejemplo, Rosa Icela Rodríguez expuso los resultados obtenidos en Tijuana, Baja California, donde se brindaron 126 mil 729 atenciones mediante visitas domiciliarias en 33 colonias. En esta ciudad se realizaron 30 Ferias de la Paz, se conformaron 21 Comités de Paz, así como un Consejo de Paz y Justicia Cívica, además de la recuperación de 54 espacios públicos.

En cuanto a la estrategia “Sí al desarme, sí a la paz”, Rosa Icela Rodríguez informó el aseguramiento voluntario de 5 mil 297 armas cortas, 2 mil 642 armas largas, más de 553 mil cartuchos, 11 mil 821 cargadores, mil 142 granadas, así como cartuchos de dinamita, estopines y más de 85 mil cápsulas detonantes o fulminantes, lo que calificó como un avance significativo en la prevención de la violencia.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Respecto a los Tianguis de la Paz, Rosa Icela Rodríguez señaló que se ha beneficiado a 244 mil 660 familias en 23 municipios de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Asimismo, indicó que las Jornadas por la Paz han alcanzado 7 mil 5 acciones realizadas en las 32 entidades del país, abarcando 247 regiones y mil 107 municipios, con la participación de 2 millones 140 mil 710 personas, de las cuales 937 mil 930 fueron jóvenes.

Rosa Icela Rodríguez afirmó que estos resultados reflejan el impacto de una política de seguridad centrada en la prevención, la reconstrucción del tejido social y la atención directa a las comunidades más afectadas por la violencia.

