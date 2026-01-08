SCJN designa nuevo secretario general de acuerdos en cambio de ciclo institucional

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió por unanimidad designar al maestro Daniel Álvarez Toledo como nuevo secretario general de acuerdos, en sustitución del magistrado Rafael Coello Cetina, quien regresará a sus funciones jurisdiccionales como magistrado en un tribunal colegiado.

El nombramiento tendrá efectos a partir del lunes 13 de enero de 2026 y marca lo que el ministro presidente describió como el cierre de “un ciclo de gran relevancia” para el máximo tribunal del país.

El ministro presidente de la SCJN anunció la decisión tomada durante una sesión privada matutina y enfatizó que el cambio representa una continuidad en la transformación del Poder Judicial iniciada tras las elecciones del año pasado.

TE RECOMENDAMOS: No hay impedimento para su participación SCJN avala participación de Yasmín Esquivel en casos de la UNAM

“Hoy por la mañana, a propuesta de esta presidencia, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad ha decidido designar a un nuevo secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, responsabilidad que cae en el maestro Daniel Álvarez Toledo”, informó el ministro presidente.

El Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, anunció la designación del Mtro. Daniel Álvarez Toledo como Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 12 de enero de 2026.



Asimismo, destacó la trayectoria y el compromiso… pic.twitter.com/SsplGtd8DS — Suprema Corte (@SCJN) January 8, 2026

Aguilar Ortiz destacó que la nueva Suprema Corte “no echa fuego a lo construido durante muchos años” y subrayó que el objetivo es “aprovechar las capacidades adquiridas durante todos los años en que ha funcionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Álvarez Toledo, quien cuenta con una “probada carrera judicial” y “experiencia en materia jurisdiccional”, asumirá la dirección de lo que el ministro presidente calificó como “el área operativa más importante de todo el Poder Judicial de la Federación”.

Durante su intervención, el ministro presidente dedicó amplios reconocimientos al saliente secretario: “Quiero públicamente agradecer al magistrado Rafael Coello Cetina todo su trabajo realizado a favor de la justicia y de la institucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El magistrado Coello Cetina, quien había trabajado cuatro meses con la actual administración de la Corte, retorna a su función jurisdiccional en un tribunal colegiado, tras ocupar la Secretaría General de Acuerdos de la Corte por casi 17 años.

“No perdemos a un elemento, el magistrado regresa a la función jurisdiccional en su tribunal colegiado”, explicó el ministro presidente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL