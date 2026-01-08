‘Tiene que dar explicaciones’, afirma Sheinbaum sobre detención de Alejandra Ang en EU

La Presidenta de México en conferencia desde Morelos, este jueves.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la legisladora morenista Alejandra Ang deberá dar explicaciones tras ser detenida por autoridades estadounidenses al intentar cruzar 10 mil dólares sin declararlos ante las instancias migratorias correspondientes, y subrayó que el caso deberá ser investigado por las autoridades competentes.

Al referirse al incidente, Claudia Sheinbaum señaló que ningún servidor público está por encima de la ley, por lo que, en caso de que exista un delito, este deberá ser investigado por las fiscalías. En ese sentido, enfatizó que el ejercicio del poder debe estar acompañado de humildad y responsabilidad.

La legisladora que fue retenida, en imagen de archivo ı Foto: Especial

“El poder es humildad, uno tiene que comportarse siempre sirviendo al pueblo y manteniendo una vida honesta y en la justa medianía. Si hay un delito, tiene que ser investigado por las fiscalías”, expresó Sheinbaum Claudia Sheinbaum este jueves, desde Morelos, donde dio su conferencia Mañanera.

Claudia Sheinbaum indicó que su gobierno estará atento para determinar si la investigación corresponde a la Fiscalía General de la República o a la fiscalía local, de acuerdo con las facultades legales y el desarrollo del caso.

