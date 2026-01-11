Sheinbaum supervisa planta Fertinal de Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Al centro, la Presidentas Claudia Sheinbaum en su visita a Fertinal, la planta de fertilizantes de Pemex.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó este fin de semana la planta Fertinal de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como parte del seguimiento a la estrategia federal para fortalecer la producción nacional de fertilizantes y garantizar el abasto al campo mexicano.

Durante el recorrido, se destacó que Grupo Fertinal cuenta con la única mina subterránea de fósforo en el mundo , cuya meta de extracción es de 3.5 millones de toneladas, volumen que se ha trabajado desde 2019.

Con el gobierno del presidente López Obrador, Pemex inició la recuperación de la capacidad para producir fertilizantes; actualmente trabajamos en ampliarla y mejorarla. Hoy supervisamos la planta Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán. pic.twitter.com/IPvBXL9VaY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 11, 2026

La roca fosfórica es transportada por vía marítima hasta la planta de Lázaro Cárdenas, donde se procesa para la elaboración de fertilizantes.

El producto final es enviado a los Centros de Distribución Agricultura (CEDA), con el objetivo de alcanzar una producción de 1.5 millones de toneladas de fertilizantes , destinados a la distribución gratuita entre productores agrícolas, como parte de los programas de apoyo al campo.

Pemex informó que, a través de Grupo Fertinal, también opera la planta Pro-Agroindustria, ubicada en Pajaritos, Veracruz, así como las plantas I y II de producción de urea, cada una con una capacidad de mil 500 toneladas métricas diarias. Además, la empresa dispone de almacenes de urea con una capacidad total de 12.5 mil metros cuadrados, equivalentes a 45 mil toneladas.

La Presidenta reiteró que la recuperación y fortalecimiento de la industria nacional de fertilizantes es un eje clave para reducir la dependencia del exterior y avanzar en la soberanía alimentaria del país.

A la supervisión acompañaron a la presidenta el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

También estuvieron presentes el director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza; el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas; la coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya; el titular de la Unidad de Bienestar para el Campo de la Sader, Hugo Raúl Paulin Hernández; y la coordinadora ejecutiva de la Dirección General de Pemex, Grissel Palomares Valadez.

Por parte de Grupo Fertinal, participaron la directora general, Marbet Angulo Rodríguez; el subdirector de Fertilizantes, Rubén Ramírez Rosales; y el gerente de Proyectos de Fertilizantes, José Aaron Marrufo Ruiz, así como directivos de las áreas comercial, logística, producción y mantenimiento del complejo de Lázaro Cárdenas.

