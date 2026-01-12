CSP: Vamos a estar cerca de Michoacán y con resultados

Un ciudadano hace un saludo militar a la mandataria, ayer, en Lázaro Cárdenas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia forma parte de una estrategia integral para atender la inseguridad y fomentar el desarrollo en el estado, combinando la atención a las causas, el fortalecimiento de la seguridad y la inversión en desarrollo económico y social.

“La estrategia contempla créditos productivos y apoyos forestales, inversión en educación, salud, conectividad y programas sociales, con el objetivo de reducir desigualdades y generar mejores condiciones de vida para la población.

El Dato: Ramírez Bedolla puso en marcha el operativo Guardianes del Camino, integrado por Guardia Civil, Ejército y GN, para reforzar el tramo carretero Uruapan-Peribán.

“Y vamos a estar cerca, estamos visitando todas las casas del estado de Michoacán y al mismo tiempo fortaleciendo la Estrategia de Seguridad y va a ir dando resultados”, afirmó la mandataria durante su mensaje en Lázaro Cárdenas.

Durante un evento, Sheinbaum destacó acciones concretas que ya se están implementando en el estado:

“Y por eso en el Plan Michoacán decidimos impulsar créditos para el campo, apoyo para el manejo forestal, ampliar el programa Sembrando Vida, dar precios especiales para los productores de maíz y de lenteja”.

Asimismo, subrayó avances en rubros como turismo, conectividad y educación: “Aumentar la electrificación en todo el estado, el Internet gratuito que se amplíe en todo el estado, mayor turismo, mayor desarrollo turístico, más Jóvenes Construyendo el Futuro, carreteras, caminos rurales, inversión en agua potable, más preparatorias en todo el estado, la beca Gertrudis Bocanegra, los Planes de Justicia para todos los pueblos originarios, más hospitales, más viviendas”.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció el impulso de la Presidenta al plan y afirmó:

“De manera especial quiero agradecerle a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

Ramírez Bedolla destacó los primeros resultados del plan en educación, mencionando la beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes universitarios y de tecnológicos públicos: “Ya tiene más de 50 mil beneficiarios” y está destinada a apoyar el transporte de jóvenes que cursan estudios superiores.

En materia de infraestructura carretera, el gobernador adelantó el inicio de la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI: “Muy pronto, en los próximos meses, en los próximos días, va a iniciar la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI”.

El Plan Michoacán, dijo, “es integral, es un plan que atiende la infraestructura, el empleo, la educación, la salud”.

Respecto a salud, Ramírez Bedolla anunció la construcción de un nuevo hospital del IMSS-Bienestar en Lázaro Cárdenas, además de acciones para fortalecer la atención médica en la entidad.

Al respecto, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, explicó que se contemplan 41 acciones en 23 municipios, con una inversión cercana a 12 mil millones de pesos, de los cuales 660 millones se destinarán a Lázaro Cárdenas.

También precisó que ya inició la rehabilitación integral del Hospital General de Zona número 12, con ampliación de áreas como urgencias, hemodiálisis, banco de sangre, quimioterapia y unidades de cuidados intensivos, además de la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar y un Centro de Educación y Cuidado Infantil.

En materia de infraestructura carretera, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, informó que dentro del Plan Michoacán se avanza en la autopista Uruapan–Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, a la que calificó como una vía “nueva, vital y adelante”. Detalló que este año iniciará la construcción del tramo Uruapan–Nueva Italia, el cual estará concluido en diciembre de 2026, adelantando un año el calendario original.

Anunció el inicio de los trabajos del tramo Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, con una extensión total de 146 kilómetros, lo que permitirá unir por esta vía Morelia con el puerto de Lázaro Cárdenas. Precisó que la obra se ejecutará en tres etapas a lo largo de cuatro años e implicará la modernización de la carretera de dos a cuatro carriles, con camellón central. Agregó que los trabajos ya comenzaron en ambos frentes, desde Nueva Italia y desde Lázaro Cárdenas, donde “ya van a poder ver máquinas que están iniciando los despalmes”.

Esteva Medina detalló que la infraestructura proyectada incluye 45 pasos inferiores vehiculares, tres pasos superiores, 28 puentes de concreto, cinco pasos ferroviarios, un túnel, la ampliación de una plaza de cobro y tres puentes de acero con longitudes de entre 300 y 400 metros.

Bienestar destina 40 mmdp al estado

› Por Ángel Molina

Desde Lázaro Cárdenas, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que, en 2026, se destinarán más de 40 mil millones de pesos a los programas sociales como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de garantizar derechos y reducir la desigualdad en la entidad.

Durante su intervención, Montiel Reyes señaló que más de un millón 326 mil personas en el estado reciben actualmente algún apoyo del Gobierno de México, recursos que, subrayó, se entregan de manera directa, sin intermediarios.

1 billón de pesos se destinan a programas del bienestar

“Los programas de bienestar encarnan esa convicción, llegan de manera directa a las familias y devuelven los recursos públicos donde siempre debieron de estar, en las manos del pueblo”, afirmó.

La secretaria destacó que los programas sociales son universales y no están condicionados a ningún partido político, al señalar que los apoyos no se entregan a cambio de votos, sino como un derecho garantizado por el Estado.

En ese contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que los programas de bienestar cuentan con un presupuesto de un billón de pesos a nivel nacional, al enfatizar que los recursos se entregan directamente a la población y sin condicionamientos.

“Los programas de bienestar se van directo a la gente, directo al pueblo. A poco les preguntan en la pensión del adulto mayor si van a votar por alguien, si son de algún partido político. Es universal”, expresó la mandataria.

Sheinbaum Pardo destacó que todas las personas de 65 años y más reciben la pensión universal para adultos mayores, la cual se incrementa cada año para evitar que pierda valor frente a la inflación, y afirmó que las y los adultos mayores son “héroes de la patria” por el trabajo realizado a lo largo de su vida.

Como parte del evento, se llevó a cabo la entrega de tarjetas de los programas para el bienestar, entre ellas las correspondientes a la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, en un acto encabezado por la Presidenta de México.

En representación de las beneficiarias, Blanca Estela Sierra Postos agradeció la implementación de la Pensión Mujeres Bienestar y destacó el reconocimiento al trabajo doméstico no remunerado.

“Agradezco y doy gracias a la Presidenta por este programa de Pensión Mujeres Bienestar, que anteriormente nunca se nos había tomado en cuenta como mujeres amas de casa en el hogar, ya que la labor del hogar es una labor muy importante”, señaló.