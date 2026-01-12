Separación de elecciones judicial y locales requiere reforma constitucional: Sheinbaum

Para que la elección judicial y la ordinaria de gobernadores y otros cargos del Poder Ejecutivo a nivel local no se realicen al mismo tiempo, sería necesario plantear una reforma a la Constitución Política, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Consultada sobre el asunto durante su conferencia de prensa, la mandataria confirmó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral le entregará la propuesta del proyecto el siguiente miércoles.

Reiteró los cuestionamientos a lo ocurrido en 2025, cuando la elección judicial coincidió con las elecciones locales en Veracruz y Durango, lo que llevó a que la ciudadanía allí tuviera que acudir a dos casillas en distintas ubicaciones para depositar sus votos.

“Eso no está bien. Porque ¿cómo va a ser una casilla y luego: ‘Oye, ahora vete a la otra casilla a votar por el Poder Judicial’ Idealmente tiene que ser la misma casilla, porque si no, ya una persona que hizo fila para una casilla, pues no necesariamente va a ser fila para la segunda casilla”, dijo.

Elección del Poder Judicial ı Foto: Cuartoscuro

Comentó que estos detalles habrán de ser abordados con el Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, apuntó que el separar la elección de cargos políticos y judiciales requerirá un cambio a la Constitución, debido a que es en ésta donde están marcados los tiempos a ejecutarse la elección de magistrados y otros cargos del Poder Judicial.

Subrayó que, si no se puede realizar el cambio, entonces se deben garantizar las condiciones para facilitar a la ciudadanía su participación en la renovación de los cargos de ambos ámbitos.

“Temas de esos tienen que resolverse con el INE, si en el 2027 va a ser conjunta de la que hasta ahora en la Constitución está así, habría que cambiar la Constitución para que la segunda parte del Poder Judicial y su elección fueran en otro año. Se tendría que cambiar la Constitución. Si no se cambia la Constitución, pues hay que facilitar el voto. No puede ser que sean dos casillas diferentes”, dijo.

LMCT