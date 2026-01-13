Federación da golpes al narcotráfico

Personal de la Secretaría de Marina, ayer, en uno de los narcolaboratorios.

La Secretaría de Marina (Semar) desmanteló tres laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, donde se aseguraron más de 700 kilos de metanfetamina, así como 12 mil litros y dos toneladas de precursores químicos.

El Gabinete de Seguridad federal informó que en el poblado Los Cedros, en Culiacán, Sinaloa, fuerzas conjuntas ubicaron y desmantelaron un laboratorio clandestino donde se incautaron 750 kilos de metanfetamina terminada, así como mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos.

También en Culiacán, Sinaloa, fueron localizadas e inhabilitadas en las comunidades de Portezuelo, Tomo, Tachinolpa y La Cuesta, seis áreas de concentración de material diverso y tres mil litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, un golpe de 60 millones de pesos para el narco.

En Tamazula, Durango, en el poblado Los Carricitos, localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino y aseguraron mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos, generando una afectación económica al crimen organizado de 110 millones de pesos.

En el poblado La Escondida, en Arteaga, Michoacán, se localizó e inhabilitó otro laboratorio clandestino, donde se decomisaron nueve mil 700 litros y 500 kilos de precursores químicos, lo que dejó una afectación económica a la delincuencia organizada de ocho millones 820 mil 425 pesos.

“Estas acciones debilitan de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales y evitan que estas sustancias ilícitas lleguen a la población, especialmente a nuestros jóvenes”, detalló en sus redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.