ISSSTE afirma que superó meta de consultas y cirugías brindadas en 2025

Durante 2025, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) superó su meta de consultas y cirugías realizadas a quienes acuden en búsqueda de sus servicios de salud.

Así lo destacó el director del organismo, Martí Batres, quien expuso durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum que para el año pasado se fijó una meta de 300 mil intervenciones quirúrgicas, de las cuales terminaron por realizarse 308 mil 579. En tanto, la meta de consultas, que era de 24 millones, fue superada al brindarse 24 millones 291 mil 189.

Martí Batres comentó que esto se consiguió con las obras para arreglar 49 quirófanos, así como la suma de otros 28, lo que llevó a incrementar las jornadas quirúrgicas, concentrar mayor personal en diversas unidades regionales.

Martí Batres también recordó que se implementó la ampliación voluntaria de jornadas de trabajo de seis a ocho horas.

Martí Batres adelantó que la próxima semana se presentará la nueva sala de urgencias del Hospital Fernando Quiroz, ubicado en la Ciudad de México desde la década de 1960 y que en tiempos recientes ya registraba un “desbordamiento”.

“Es un proyecto que ya estaba, lo retomamos y se terminó y quedó de muy buen nivel de gran calidad por todo el instrumental y por toda la renovación integral que implicó”, dijo Martí Batres.

