Reforma electoral: Senado defiende necesidad de consensos para construirla

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República.

La presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, consideró que la reforma electoral deberá construirse con consensos, en contraste con las declaraciones de Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial, quien consideró que no se alcanzará con acuerdos con la oposición.

“Se tendrá que estar trabajando los consensos. Esto es lo que se tendrá que venir discutiendo”, enfatizó la senadora de Morena al ser cuestionada sobre la ruta que seguirá la reforma electoral.

“Lo que sí quiero señalar es que ha habido muchos foros a lo largo y ancho de nuestro país y seguramente hay una riqueza muy grande en torno a estos aspectos y se tendrán que ir construyendo consensos” Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado



Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado. ı Foto: Captura de Pantalla

En entrevista con representantes de medios de comunicación, la legisladora pidió tomar en consideración la propuesta de modificar el estatus del Instituto Nacional Electoral (INE) como órgano autónomo.

“Habría que tomar en consideración lo que plantea Pablo Gómez, y él habla de independencia”, señaló al explicar que esta distinción implicaría que el organismo electoral tenga “capacidad de ejecutar, no nada más de estar haciendo propuestas y estar determinando cuestiones, sino la capacidad ejecutiva”.

Castillo Juárez reconoció que aún no existe una fecha definitiva para la presentación de la iniciativa .

“No tenemos ahora sí una fecha definitiva para cuándo se va a trabajar esta reforma electoral”, admitió, aunque confirmó que el proyecto llegará primero a la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado, como cámara revisora.

“En un principio está planteado que llegaría a San Lázaro y posteriormente sería la cámara revisora el Senado de la República, pero primero está, ahora sí que la liebre y luego ya la cocinamos”, concluyó.

Pablo Gómez: no será reforma de “consensos”

El lunes, Pablo Gómez advirtió que la reforma electoral no se aprobará por consenso y argumentó que es imposible llegar a un acuerdo de este tipo en México.

“Las reformas electorales en México, desde la primera que fue la de diputados de partido hasta esta última, nunca han sido de consenso” Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral



Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencia para la Reforma Electoral. ı Foto: Cuartoscuro.

Durante la recepción de la propuesta de los consejeros del INE para ser considerada dentro de la reforma electoral, explicó que incluso al interior de la Comisión Presidencial “tampoco hay consensos completos” .

Al dar respuesta a los planteamientos del INE, Pablo Gómez hizo una distinción clara entre los conceptos de autonomía e independencia para los órganos electorales. Consideró que un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo, aunque debe mantener plena independencia en sus resoluciones.

“Yo siempre he sido opuesto a usar la palabra autonomía. Autonomía quiere decir el que se da su propio gobierno, su propia ley. Una universidad, por ejemplo”, explicó, al señalar que ese concepto aplica para instituciones educativas, no para organismos administrativos.

Sin embargo, fue enfático al defender la independencia total de los órganos electorales: “Deben tener plena independencia en sus resoluciones . Deben ser imparciales, deben observar la legalidad y la certeza”, afirmó.

