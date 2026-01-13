Rubén Moreira acusa imposición de nueva rectoría en la Universidad Autónoma de Campeche

El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, denunció lo que calificó como un acto de imposición y autoritarismo en la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), al señalar que la designación de una nueva rectora se realizó de manera irregular y bajo presiones.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador afirmó que el relevo en la rectoría se llevó a cabo a medianoche y fuera del recinto universitario, lo que, dijo, evidencia una violación a la autonomía universitaria y un avance de prácticas autoritarias en la entidad.

“¡La dictadura avanza en todos los frentes! En Campeche, a medianoche y fuera del recinto universitario, se designa nueva rectora en la UACAM. Por todos sabían que se presionó a los consejeros. El rector legítimo en prisión por una sospechosa detención. Campeche en la tiranía”, escribió Moreira.

El líder parlamentario del tricolor sostuvo que los integrantes del Consejo Universitario habrían sido presionados para avalar el nombramiento, mientras que el rector en funciones permanece privado de la libertad, en lo que calificó como una detención “sospechosa”, lo que a su juicio agrava el conflicto institucional.

¡La dictadura avanza en todos los frentes! En #Campeche a media noche y fuera del recinto universitario se designa nueva rectora en UAC. Por todos sabido que se presionó a los consejeros. El rector legítimo en prisión por una sospechosa detención. #Campeche en la tiranía.

Moreira advirtió que este episodio representa un riesgo para la autonomía universitaria y se suma a una serie de hechos que, aseguró, reflejan el deterioro del Estado de derecho en Campeche.

Señaló que la utilización de instancias judiciales y administrativas para intervenir en instituciones autónomas constituye una forma de control político incompatible con un régimen democrático.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Campeche emitió un comunicado oficial (que tiempo después fue borrado de la página oficial) en el que rechazó de manera categórica la intervención de autoridades estatales en asuntos relacionados con la institución. La UACAM calificó la detención de su rector como un acto injustificado, contrario al espíritu democrático y a los principios que deben regir en un Estado de derecho.

Asimismo, la casa de estudios denunció que, horas después de la detención, personal ajeno a la universidad habría intentado convocar a una sesión con el aparente objetivo de destituir al titular de la rectoría, lo cual fue considerado por la comunidad universitaria como una intromisión inadmisible en la vida interna de la institución.

José Alberto Abud Flores, rector de la UACAM ı Foto: Facebook: Universidad Autónoma de Campeche

