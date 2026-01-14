Anaya califica de ‘Ley Maduro’ la reforma electoral y advierte sobre revocación de mandato

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, expresó su preocupación por la reforma electoral que impulsa Morena, argumentando que busca un mayor control sobre los procesos electorales en México. Además, planteó que, de realizarse la revocación de mandato en 2027, existe una posibilidad considerable de que la presidenta Claudia Sheinbaum no concluya su periodo.

El legislador consideró que tanto la reforma electoral como la revocación de mandato responden a preocupaciones del partido oficialista, tras observar una disminución de entre 15 y 17 puntos en su aprobación durante el último año.

“Esta no es una reforma electoral. Para nosotros es la Ley Maduro que el gobierno quiere instaurar en México. Esta iniciativa va más allá de una simple reforma electoral y representa un riesgo de concentración de poder similar al modelo venezolano”, señaló Anaya, quien sugirió que algunos de los temas en discusión podrían estar desviando la atención de lo que considera la verdadera agenda gubernamental.

Ricardo Anaya afirma que el gobierno actúa por miedo ante su pérdida de popularidad. ı Foto: Cuartoscuro

El senador delineó lo que percibe como una estrategia del oficialismo, mencionando la reciente reforma al Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos como CONEVAL, COFECE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el INAI.

“Se han modificado mecanismos de defensa ciudadana como el amparo, se han realizado cambios en la Fiscalía General de la República, y ahora la discusión se centra en el Instituto Nacional Electoral”, observó.

Anaya hizo referencia a declaraciones recientes de Pablo Gómez, responsable de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quien habría expresado reservas sobre la autonomía del INE.

En cuanto a la posibilidad de que la presidenta Sheinbaum participe en la revocación de mandato durante las elecciones de 2027, el panista comentó: “Si bien no es una propuesta nuestra, consideramos que podría resultar contraproducente para el gobierno, dado que existe una probabilidad significativa de que el resultado no sea favorable para la presidenta”.

No obstante, Anaya planteó que la oposición buscaría garantías de que, en caso de prosperar una revocación, el proceso de sustitución sea plenamente democrático y no quede en manos de la mayoría legislativa. “No tendría sentido una revocación si posteriormente la decisión sobre el sucesor queda únicamente en manos del Congreso”, argumentó.

“Estamos abiertos a discutir la revocación de mandato, siempre y cuando se garantice que sea el pueblo de México quien decida democráticamente quién ocuparía el cargo”, concluyó el legislador.

