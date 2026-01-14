Los VIDEOS de la explosion de pipa de gas en la México-Querétaro

Se registra fuerte explosión de pipa de gas LP en la autopista México-Querétaro

Este martes se registró una fuerte explosión de una pipa de gas en la autopista México-Querétaro con dirección a la CDMX, lo que provocó el cierre de circulacion por varias horas.

Por la noche de este 13 de enero se registró una impactante explosión de una pipa que transportaba gas LP sobre la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México.

En redes sociales circulan varios videos de la fuerte explosión del vehículo que transportaba hidrocarburo, y su magnitud tuvo gran alcance, lo que provocó que incluso el Heróico cuerpo de Bomberos de tres municipios asistiera a amagar el fuego.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Estado de México informó que activaron el protcolo en el IMSS Edomex Oriente ante la explosión de una pipa de gas, y que el personal estaba atento en caso de recibir pacientes.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó a las 20:55 horas que se registó un cierre total de circulación en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro por atención a un incendio de pipa que transportaba gas LP.

Mientras que a las 21:27 horas que la Guardia Nacional Carreteras informó sobre el cierre total de circuación por el accidente vial cerca del kilómetro 80+000 de la autopista México-Querétaro, por lo que pidió a los usuarios tomar precauciones.

El personal de CAPUFE, el Heróico cuerpo de Bomberos y la Guardia Nacional asistieron al lugar del sinniestro para laborar en el accidente, y se reestableció la circulación en ambos sentidos alrededor de las 05:04 horas de este miércoles.

VIDEOS de la explosion pipa de gas en la México-Querétaro

En redes sociales comenzaron a circular fotos y videos que muestran el momento exacto de la explosión de la pipa de gas en la autopista México-Querétaro, en los que se puede apreciar la gran magnitud que alcanzó.

En los videos de manera inicial se puede observar la gran nube de fuego que se elevava en el lugar, misma que duró por unos momentos para posteriormente explotar, causando que las personas se alejaran del lugar.

Una pipa cargada con gas LP volcó y explotó en la autopista México-Querétaro, lo que derivó en el cierre total de la circulación. El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 80, en los límites entre Hidalgo y el Estado de México. Elementos de Protección Civil y Bomberos… pic.twitter.com/ycKCSswyiY — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 14, 2026

Existen videos de varios ángulos del momento exacto en el que se escucha y observa la explosión de la pipa de gas LP, y pese a su magnitud, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas o fallecidas.

