Se deslinda de trenazo en Oaxaca

LA EMPRESA Daniferrotools, que en 2019 fue contratada por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para rehabilitar un tramo de la vía de la línea Z, negó tener algún tipo de responsabilidad en el descarrilamiento registrado el pasado 28 de diciembre en Oaxaca.

En un escrito, la compañía aseguró que, si bien fue contratada para hacer trabajos en la vía, estos no se realizaron porque hubo oposición de parte de pobladores y el proyecto ejecutivo no contempló correctamente las condiciones físicas en las que se realizarían las labores.

EL DATO: EL PAN acusó que el accidente en el que perdieron la vida 14 personas fue ocasionado por la corrupción y negligencia de las autoridades y exigió justicia ante este hecho.

“Daniferrotools no logró ejecutar los trabajos encomendados, debido, entre otros, a que la obra estuvo detenida por más de 60 días por la toma de la vía por la Comunidad de La Chivela, Oaxaca, sumado a diferencias entre el proyecto ejecutivo y las condiciones del sitio que impidieron la ejecución de los trabajos conforme a lo planeado”, aseveró la empresa.

Indicó que su contrato estuvo vigente de 25 de julio de 2019 al 5 de diciembre de ese año y al no poder realizar los trabajos por causas ajenas a su responsabilidad, el contrato fue rescindido, por lo que no participó más en el proyecto ferroviario.

“Nuestra empresa no realizó los trabajos de rehabilitación, mantenimiento ni construcción de vía nueva, no ha provisto materiales del proyecto que se encontraba en operación al momento del siniestro. Si bien se firmó un contrato con el FIT el 25 de julio de 2019, este fue concluido formalmente ese mismo año”, señaló.