Secretaría Anticorrupción: Hay indagaciones abiertas por descarrilamiento del Tren Interoceánico

El accidente se registró a finales de diciembre del año pasado.

La Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que la dependencia cuenta con varias investigaciones abiertas en torno al descarrilamiento del Tren Interoceánico registrado el pasado 28 de diciembre, y que dejó como saldo 14 personas fallecidas y 119 lesionados.

Raquel Buenrostro, funcionaria federal, reveló que hasta el momento no hay funcionarios señalados como responsables del siniestro.

En entrevista, Raquel Buenrostro detalló que la dependencia ya había realizado una auditoría al proyecto ferroviario el año pasado, pero ahora las investigaciones se enfocarán específicamente en determinar si hubo omisiones en los procesos de construcción y operación que pudieran haber provocado el accidente.

“Vamos a hacer algo más detallado, más específico”, explicó Raquel Buenrostro, quien señaló que de encontrarse irregularidades que hayan causado el descarrilamiento, se procederá legalmente contra los funcionarios responsables.

La Secretaria Raquel Buenrostro enfatizó que se intensificará la supervisión del proyecto. “Ahora vamos a poner más énfasis y más cuidado”, aseguró, al tiempo que confirmó que se investigará si algún proceso que debió realizarse correctamente fue ejecutado de manera deficiente o negligente.

