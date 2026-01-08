No es necesario que víctimas del Tren Interoceánico presenten denuncia: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este jueves que no es necesario que las personas afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico presenten una denuncia, al señalar que ya existe una carpeta de investigación abierta y que las víctimas tendrán acceso a una reparación integral del daño, conforme a los protocolos internacionales y a la Ley General de Víctimas.

Durante la conferencia matutina de este jueves en Morelos, al referirse a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR), Claudia Sheinbaum reconoció que todas las personas tienen el derecho de denunciar y de acercarse a un bufete de abogados si así lo deciden; sin embargo, reiteró que este paso no es indispensable para garantizar la atención y compensación a las víctimas. En este contexto, informó que su gobierno solicitó a la FGR acelerar el proceso de reparación del daño.

Por su parte, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó que se mantiene la cadena de custodia de la caja negra del tren involucrado en el accidente y precisó que la investigación está a cargo de la Fiscalía y de peritos especializados. Añadió que la construcción del Tren Interoceánico se realizó conforme a estándares internacionales, por lo que se dará seguimiento técnico a las causas del incidente.

En cuanto a la seguridad del proyecto, el titular de la Secretaría de Marina informó que la licitación para el servicio de seguridad privada del Tren Interoceánico fue declarada desierta; no obstante, indicó que se amplió el contrato de la empresa que previamente prestaba el servicio, además de subrayar que la Marina ha brindado de manera permanente la seguridad al tren.

FGR