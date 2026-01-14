Sheinbaum sugiere a Banxico seguir bajando tasas de interés; autonomía no impide coordinación

Para este 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo esperar que el Banco de México continúe bajando las tasas de interés que, refirió, han servido para algunas políticas gubernamentales en beneficio de la población.

De allí, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, y a los subgobernadores, por el trabajo hecho al frente.

“Además, la verdad Victoria lo ha hecho muy bien, la gobernadora del Banco, una mujer muy profesional, muy estudiosa, sin grandes protagonismos, pero miren cómo ha ido bajando la tasa de interés con el apoyo, pues evidentemente subgobernadores. Entonces, yo espero que siga esta dinámica”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de este miércoles 14 de enero del 2026.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la autonomía de este ente no implica ausencia de coordinación con la Federación, por lo que subrayó la importancia del trabajo conjunto para sacar adelante algunos proyectos.

Entre estos, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó la accesibilidad a créditos para algunos sectores, como lo ha sido el programa Cosechando Soberanía.

“Es muy importante la autonomía del banco. Ahora, como en todo, eso no quiere decir que no te puedas coordinar y trabajar juntos en ciertos temas. Por ejemplo, nuestra insistencia de que haya créditos accesibles”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que ya se encuentra listo un fondo para proyectos de infraestructura, como lo son carreteras, trenes y otros planes gubernamentales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR