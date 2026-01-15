Activan alerta por entrada del frente frío No. 28; advierten temperaturas de hasta -15 grados

Derivado de la entrada del frente frío no. 28 y la baja de temperaturas, que en algunas zonas podrían llegar hasta los -15 grados, que trae consigo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó los protocolos de alerta y pidió a la población mantenerse atenta de las indicaciones que giren las autoridades.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que este rente recorrerá rápidamente el sureste del país y la península de Yucatán, acompañado de lluvias puntuales intensas en los estados Chiapas y Tabasco, así como en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Advirtió que la masa de aire polar que lo impulsará mantendrá un ambiente de frío a gélido en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como bancos de niebla en las montañas del centro, oriente y sureste de la República Mexicana.

Por lo anterior, se pronostican temperaturas mínimas de -15 a -10 grados Celsius con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango; de -10 a -5 grados y heladas en las montañas de Zacatecas; de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas.

#FrentesFríos 28 y 29 mantendrán bajas #Temperaturas en estados de las mesas del Norte y Central este fin de semana. Más información en ⬇️https://t.co/ETmeBX9ncq pic.twitter.com/7bjNiAnmKB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 15, 2026

La misma masa de aire originará evento de Norte de 60 a 70 kilómetros por hora km/h con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; rachas de 60 a 80 km/h en Veracruz y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como oleaje de 3.5 a 4.5 metros (m) de altura en el golfo de Tehuantepec, y de 2.0 a 3.0 m de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Protección Civil hizo hincapié en que las lluvias serán significativas en Chiapas y Tabasco, con acumulado de 75 a 150 milímetros.

Sobre los intensos vientos, alertó que las zonas advertidas deberán extremar precauciones al conducir, mantener la distancia de seguridad y encender las luces ante bancos de niebla.

Recomendó que la población se mantenga lejos de playas, escolleras y estructuras endebles ante el oleaje elevado y las rachas de viento, así como asegurar techos, ventanas y objetos que puedan convertirse en proyectiles.

