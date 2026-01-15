Reforma electoral: Sheinbaum considera aplazar elección de jueces y magistrados a 2028

Tras recibir las propuestas rumbo a la siguiente reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se analizará la sugerencia hecha por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que la segunda etapa de la elección judicial se realice en 2028; además, matizó otros planes en cuanto a la desaparición de las legislaturas plurinominales y el desafuero a diputados y senadores.

Al ser consultada sobre si recibirá a los aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Ecologista de México (PVEM) en el Congreso para conseguir que se aprueben las reformas que habrá de presentar, respondió que será la Secretaría de Gobernación la que se encargue de ello.

Este miércoles, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral entregó a la mandataria una síntesis de lo recogido durante foros y consultas realizadas durante la segunda mitad del año pasado en cuanto a los cambios al sistema electoral mexicano.

Sin embargo, considerando otras propuestas que se le han hecho llegar, afirmó que se tomarán en cuenta planteamientos hechos por el árbitro electoral, particularmente en cuanto a que la elección de magistrados y jueces, que se tenía contemplada para 2027, se realice al año siguiente, de manera que no se empalme con la elección que habrá el siguiente año de gobernadores y otros cargos políticos.

Reforma electoral ı Foto: Especial

“Leí la propuesta que presentó el INE, aunque es larguísima, la verdad todavía no la acabo. Tienen algo ahí interesante. Le propusieron a Pablo (Gómez, presidente de la Comisión Presidencial) que se llevara la elección de jueces para el 2028, no el 27, para que no quede todo junto. El INE propuso eso. Pues hay que considerarlo de acuerdo con los argumentos del INE”, dijo.

Aunque en origen la mandataria llegó a cuestionar la permanencia de la vía plurinominal para que políticos ocuparan algún cargo en el Poder Legislativo, esta vez comentó que lo que se buscará es que estas representaciones se elijan de una manera diferente a como actualmente ocurre, por medio de una designación directa que hacen las dirigencias de los partidos.

De esta forma, aseguró que la reforma no buscará acabar con la representación de las minorías partidistas.

A pesar de no ahondar en detalles, Sheinbaum Pardo también dejó ver que la figura del fuero, que impide que quienes ocupan cargos legisladores y gobernantes sean sometidos a procesos judiciales, no será eliminada en su totalidad, sino que el blindaje con el que actualmente cuentan algunos servidores podría ser retirado únicamente bajo algunas condiciones, sin especificar en cuáles.

“Sobre el fuero de los diputados y senadores estamos analizando hasta qué punto. Entonces, es una propuesta que fortalece nuestro sistema electoral”, dijo.

Elección Judicial ı Foto: Cuartoscuro

Mantuvo la intención de que se reduzcan los gastos en las elecciones, lo que implicará menos recursos al INE, a los partidos y a los oples, debido a que México está entre los países cuyos comicios representan un gasto elevado.

En cuanto a tiempos, coincidió en que la propuesta de reforma podría presentarla hacia la segunda semana de febrero.

Comentó que la discusión del plan no concluirá con el análisis de los cambios, debido a que una vez que envié la iniciativa al Congreso, en éste se podrían realizar más foros para abrir la discusión, incluyendo a las demás bancadas como la oposición que representan el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Respecto a otras propuestas hechas, dijo ya haber leído la presentada por Claudio X. González, a la cual se refirió como “bastante mala” y el expresidente del INE, Lorenzo Córdova.

🗳️Claudia Sheinbaum responde a la oposición por reforma electoral: la presidenta rechazó que lleve a México a un régimen autoritario.



Afirmó que la elección del Poder Judicial es un mecanismo democrático, aunque reconoció que puede haber desacuerdos.



pic.twitter.com/CyFaiZJbQw — Azucena Uresti (@azucenau) January 15, 2026

Tras reiterar que no se le quitará autonomía al INE, Sheinbaum Pardo afirmó que se buscará un plan que obtenga un consenso y que terminará por ser una “propuesta que le va a gustar a todos”.

“Entonces, es una propuesta que le va a gustar a todos… La reforma electoral tiene el objetivo de fortalecer la democracia. Entonces, nadie va a poder decir que vamos al autoritarismo, que en México la Presidenta quiere tener el control de todo, que Morena ahora va a ser el único partido que exista en el mundo. No. Es el fortalecimiento del régimen de democracia electoral y participativa que ayuda a fortalecer la democracia en México. Ese es el objetivo de la reforma que estamos planteando”, enfatizó.

Otros planteamientos que habrán de ser analizados son la reducción en el número de regidores, por considerar que hay municipios donde hay muchos; también que se fortalezca la participación ciudadana en las decisiones que toma el gobierno no sólo a nivel federal sino también estatal y municipal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT