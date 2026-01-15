Secretarios y actuarios judiciales amenazan con huelga por presunto recorte salarial

El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal denunció este jueves la supresión del apoyo de traslado, y amenazó con estallar una huelga por violación a sus derechos laborales, mientras que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) respondió calificando la información como “falsa”.

El Órgano de Administración Judicial aseguró que la prestación será pagada de manera retroactiva en la segunda quincena de enero debido a ajustes administrativos del nuevo tabulador único.

La organización gremial denunció que la eliminación de esta prestación “contraviene abiertamente el artículo 25 de las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Judicial de la Federación, en tanto prohíbe que las prestaciones de los trabajadores sean disminuidas en cantidad a los montos vigentes a la fecha de publicación de la Reforma Constitucional del 15 de septiembre de 2024”, según señaló en un comunicado difundido a sus agremiados.

“Exigimos al Órgano de Administración Judicial el respeto irrestricto de todos nuestros derechos”, estableció el Colegio, que además demandó a las organizaciones sindicales “realizar las gestiones necesarias, urgentes y efectivas para garantizar que ninguna de nuestras prestaciones sea disminuida o eliminada”.

El gremio advirtió que “estas violaciones generales y sistemáticas actualizan el supuesto para acudir a la huelga, como instrumento legítimo que nos pertenece para evitar atropellos a nuestra ya de por sí mermada dignidad laboral”, en un tono de creciente confrontación con las autoridades judiciales.

La autoridad judicial atribuyó la confusión a los ajustes derivados de la implementación del tabulador único del Poder Judicial de la Federación, aprobado el pasado 7 de enero.

El Órgano de Administración Judicial informó que “el concepto de ayuda de traslado será cubierta de manera retroactiva en la segunda quincena del mes de enero de 2026”, con motivo de estos ajustes administrativos.

El Colegio de Secretarios y Actuarios hizo un llamado “fraterno a todas las compañeras y compañeros trabajadores del Poder Judicial de la Federación a mantenernos unidos y vigilantes, y a colaborar unidos al margen de cualquier bandera”, en un esfuerzo por consolidar un frente común ante lo que consideran afectaciones a sus derechos laborales en el contexto de la reforma judicial.

