Tema de narcopolíticos nunca se ha tocado con Trump, dice Sheinbaum

Luego que el diario estadounidense The Wall Street Journal difundiera que funcionarios de alto nivel del Gobierno de México han discutido qué hacer ante las “exigencias insostenibles” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de detener a políticos de Morena vinculados al narcotráfico, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el tema nunca se ha tocado en las mesas de trabajo con ese país.

“Nunca se ha tocado ese tema, nunca. Ni en las reuniones del acuerdo, del entendimiento que se tuvo con Estados Unidos, que les damos seguimiento cada mes, nunca se ha tocado ese tema, ni en las llamadas de teléfono, ni en las reuniones, no ha habido tema con él”, comentó.

Al insistirle en conferencia sobre si se han mencionado los nombres de gobernadores o exgobernadores, respondió que los señalamientos que se hacen únicamente son menciones en medios.

“Eso dicen los medios, algunos medios, no ‘los medios’, algunos medios que, la verdad, inventan. Recientemente, no sé, el reportaje del Wall Street Journal, que no sé exactamente qué planteó, qué venía... Nada que ver con lo que se habló en la llamada, ni se ha planteado nunca. O sea, no hay un caso en donde nos hayan dicho: ‘Tenemos pruebas de esto, hay una orden de aprehensión’, no”, sostuvo.

La mandataria recalcó que la cancelación de visas motivadas por investigaciones en materia de seguridad son una decisión que únicamente toma EU, y recordó que cuando se consultó el tema, la respuesta recibida fue que se trataba de una “relación individual entre el Gobierno y quien solicita la visa”, con lo cual descartó que haya alguna intervención de su administración en el asunto.

“Pero de ahí a que nos hayan dicho: ‘Hay que hacer un equipo, un grupo especial por estos temas’, no. Categóricamente digo: no, no ha habido esta solicitud”, dijo.

La titular del Ejecutivo federal también dio a conocer que volverá a buscar una conversación con Donald Trump después de que éste conmemore su primer año de Gobierno el próximo 20 de enero.

Explicó que por ahora no se insistirá en la conversación que quedaron de reanudar tras la última charla el pasado lunes, debido a que estará ocupado con la celebración.

“Puede ser, sí. No, no lo desechamos (una reunión presencial). La próxima semana se cumple un año de que llegó Donald Trump al Gobierno de EU, el 20 de enero. Entonces, probablemente después supongo que estará ocupado en este momento, probablemente después del 20 estaremos buscando una llamada para ver todos los temas”, dijo.

Respecto a la conversación del lunes pasado con el republicano, negó que éste le haya colgado la llamada, como se aseguró en algunos espacios informativos.

“Me dio mucha risa porque no sé quién, qué medio —bueno, sí sé, pero no lo voy a decir— dijo que me había colgado el teléfono y que, como dije que había sido una llamada breve, pues ya es toda la interpretación alrededor. Se despidió de manera muy amable y me dijo: ‘Nos llamamos pronto’. Y en efecto, pues nos llamamos pronto. Yo esperaría a que pasara el 20 de enero que imagino que él tiene muchas ocupaciones, en este momento para poder, si es necesario, hacer una reunión, pero para hablar de los temas pendientes que tenemos”, dijo.

Finalmente, la Presidenta defendió la decisión soberana de México de enviar petróleo a Cuba y reiteró el ofrecimiento a que nuestro país funja como mediador para un diálogo entre La Habana y Washington.

Cuestionada sobre si ese envío tiene algún impacto en la relación con EU y Trump, reiteró que México es un país soberano: “¿Qué planteamos nosotros? Primero. México es un país soberano y México toma sus decisiones. Lo segundo, en las discrepancias, vamos a ponerlo así, entre EU y Cuba, México está en la mejor disposición de ser un vehículo para generar un diálogo. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues que estén de acuerdo las dos naciones, los dos Estados, y las condiciones en las que esta se daría.

“Nosotros creemos que quien debe decidir el destino de los cubanos son los cubanos, las y los cubanos, porque eso es nuestra Constitución, es la soberanía de los pueblos, entonces en ese marco nos movemos”, insistió.

Legisladores del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron una iniciativa para evitar que el Gobierno federal emprenda una acción militar contra México sin la autorización previa del Congreso, esto, en medio de tensiones entre las administraciones de Donald Trump y Claudia Sheinbaum en torno al crimen organizado y la relación bilateral.

Según reportes, el proyecto denominado No Unauthorized War in Mexico Act, fue impulsado por los congresistas Joaquín Castro, Sara Jacobs y Greg Stanton y establece que no podrán utilizarse fondos federales para llevar a cabo operaciones militares en territorio mexicano si éstas no cuentan con el aval expreso del Poder Legislativo.

El Tip: El viernes, 75 legisladores demócratas enviaron una carta a Marco Rubio en la que rechazaron cualquier acción militar contra México.

Castro, presidente demócrata del Subcomité del Hemisferio Occidental, advirtió que un conflicto armado con México tendría consecuencias graves para la región y para la seguridad de ambos países.

Señaló que una guerra no autorizada podría generar violaciones a los derechos humanos, desplazamientos forzados de población y una ruptura en la cooperación bilateral, además de un elevado costo económico para los contribuyentes estadounidenses.

Por su parte Jacobs subrayó que México es uno de los principales socios comerciales y estratégicos de Estados Unidos, por lo que un enfrentamiento militar pondría en riesgo vidas y dañaría una relación clave para la estabilidad regional.

“La guerra con México —autorizada o no— pondría en riesgo las vidas de estadounidenses y mexicanos y destruiría la relación de EU con nuestro socio comercial más importante. Bombardear a México no abordará de manera exitosa la crisis de fentanilo o los problemas representados por los cárteles. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar lo que sería un error catastrófico”, aseguró.

Stanton dijo que los retos compartidos en materia de seguridad deben atenderse mediante mecanismos de colaboración y coordinación con el Gobierno mexicano, y no a través de acciones militares unilaterales que podrían agravar la violencia.

En este sentido, sus promotores afirmaron que el objetivo es sentar un precedente y abrir el debate público sobre los límites del uso de la fuerza militar y el papel del Congreso en decisiones de política exterior.

La propuesta surge en un contexto de tensión política en EU, que ha llegado a plantear la posibilidad de acciones directas contra organizaciones criminales en México.