Gobierno reporta más de dos millones de líneas telefónicas registradas; asegura que no tiene acceso a los datos

José Antonio Peña Merino aclara que el registro de números telefónicos forma parte de la estrategia de seguridad y combate a la extorsión del Gobierno federal.

Más de dos millones de números telefónicos han sido registrados en el país, informó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, quien aclaró que la información queda bajo resguardo de las compañías telefónicas y que el Gobierno federal no tiene acceso directo a esos datos, salvo cuando lo solicite en el marco de una investigación conforme a la ley.

Durante la conferencia presidencial de este viernes, el funcionario detalló que dos millones 151 mil 802 líneas telefónicas ya fueron registradas por la población, como parte de las medidas implementadas dentro de la estrategia de seguridad y el combate a la extorsión, con el objetivo de identificar a quién corresponde cada número habilitado en el país.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó el proceso de registro de líneas telefónicas. ı Foto: Cuartoscuro

Peña Merino subrayó que la recolección y resguardo de la información está a cargo de los proveedores de servicios telefónicos, de manera similar a los procesos que realizan las instituciones bancarias con sus clientes.

El proceso, eso es importantísimo decirlo, está a cargo de las compañías telefónicas; es decir, no hay como tal un registro de líneas de celulares. Cada compañía hace la documentación por parte de sus usuarios y esto, por supuesto, no queda en resguardo de ninguna autoridad de gobierno. José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones



Si se llegara a cometer un delito con alguna línea, las autoridades de investigación podrán solicitar, en términos de las leyes, información adicional José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones



El funcionario recordó que, de acuerdo con la reciente reforma a la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los chips adquiridos antes del 9 de enero deberán ser registrados a más tardar el 30 de junio de 2025.

En cuanto al proceso de corroboración de identidad, que incluye la toma de fotografías de la persona que asociará el número telefónico, Peña Merino aseguró que no es posible utilizar la identidad de otra persona durante el trámite.

Esto es una prueba de vida, y es importante decirlo, no es solo una selfie fija. Para quitar la inquietud de que se pueda usar una fotografía de alguien más, no es así. El sistema da instrucciones —moverse a la izquierda, a la derecha, hacia arriba— para garantizar que es la persona quien realiza el proceso. José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones



Además, se envía un mensaje de texto para confirmar que el usuario tiene en la mano el celular con el chip que se está registrando José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am