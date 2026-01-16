…Mantienen diálogo para formar alianza en Coahuila

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, descartó conflictos con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y afirmó que se mantienen diálogos para consolidar una alianza electoral en Coahuila, al considerar que la división sólo ha beneficiado al PRI.

“Lo fundamental es ir juntos para vencer a la mayoría priista y hacer realidad derechos que hoy se le niegan al pueblo de Coahuila”, puntualizó.

Durante una reunión con militantes y simpatizantes, aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación tiene condiciones reales para romper la mayoría del PRI en el Congreso de Coahuila en 2026, al señalar un creciente hartazgo social y la falta de derechos que sí existen en otras entidades del país.

25 diputados locales serán elegidos este año en el estado

“La gente tiene claro lo que representa el PRI y el PAN, que son lo mismo. Aquí en Coahuila el priismo ha impedido que haya derechos que sí existen en otros estados, como la Pensión Universal para Personas con Discapacidad, que no ha sido aprobada porque el gobierno tiene otras prioridades”, afirmó.

La dirigente nacional subrayó que Morena trabajará “a ras de suelo, casa por casa”, para organizar a la ciudadanía y construir una mayoría legislativa que permita avanzar en derechos sociales y atender las necesidades regionales.

En el encuentro el senador Alfonso Cepeda Salas destacó que ya se han realizado reuniones organizativas en diversas regiones del estado, como Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas y Piedras Negras, con el objetivo de llegar fortalecidos al próximo proceso electoral.

Alcalde anunció el nombramiento de Paloma de los Santos Pérez como coordinadora en Defensa de la Transformación en el distrito que comprende Acuña, Jiménez y Zaragoza. La coordinadora hizo un llamado a la unidad del movimiento.