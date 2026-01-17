Sheinbaum encabeza inauguración del Hospital General ‘Ignacio Zaragoza’ del IMSS en Iztapalapa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la inauguración del Hospital General Regional No. 25 “Ignacio Zaragoza” del IMSS, en la alcaldía Iztapalapa, reconstruido tras sufrir daños estructurales por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México.

Durante su participación, la mandataria recordó que el hospital tuvo que ser demolido por ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que también se encargaron de las obras de reconstrucción que concluyeron en octubre de 2025.

“Por fin se inaugura este hospital, fueron muchos años, porque costó mucho trabajo hacer el hospital. No fue porque no se quisiera, sino porque es muy difícil construir aquí en Iztapalapa, es un suelo complicado , primero había que demoler y la demolición no era fácil, porque hay demoliciones que ponen explosivos y se demuele en un segundo, rápido, pero el problema es que si se hacía muy rápida la cimentación afectaba todas las casas de alrededor. Entonces había que ir poco a poquito, y después la construcción con la cimentación en la anterior y la nueva pues también poco a poquito. Bueno, eso lo hicieron los extraordinarios ingenieros militares”, celebró.

Con la meta de consolidar los Servicios Universales de Salud para 2030, Sheinbaum anunció que entre febrero y marzo iniciará el proceso de credencialización para el sistema de salud universal, para unificar los servicios del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Con ello, se garantiza que cualquier mexicano reciba atención sin importar su derechohabiencia , y que su historial clínico sea integrado en un mismo expediente.

Asimismo, informó que se rehabilitará el Hospital “Dr. Darío Fernández Fierro” del ISSSTE, como parte de las acciones para garantizar el acceso a la salud en la capital del país.

En Iztapalapa inauguramos el Hospital General "Ignacio Zaragoza" del IMSS, afectado durante el sismo de 2017. Ahora cuenta con 35 especialidades y equipamiento de última generación. pic.twitter.com/lzFFqgAFpx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 17, 2026

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, detalló que para la reconstrucción del hospital se invirtieron 2 mil 435 millones de pesos, y que algunas áreas ya operaban desde hace casi dos meses; sin embargo, abrirá por completo sus puertas a partir de este domingo 18 de enero.

Añadió que el hospital cuenta con 376 camas , de las cuales 192 son de hospitalización y 184 no censables. Para fortalecer la atención de medio millón de derechohabientes en la región oriente, contará con 40 consultorios de diferentes especialidades, desde oncología, cardiología, neurología, ortopedia y traumatología, así como con una plantilla de más de dos mil personas.

“En 53 días que llevamos de operación, al 15 de enero, este hospital ya muestra su capacidad con mil 228 egresos hospitalarios, 271 cirugías, más de 6 mil 700 estudios de radiología y, además, 55 mil estudios de laboratorio, 77 sesiones de hemodiálisis, más de 10 mil consultas de especialidad y 5 mil 312 atenciones de urgencia”, abundó.

Develación de la placa del Hospital General Regional No. 25 “General Ignacio Zaragoza” del IMSS en Iztapalapa. ı Foto: Cortesía

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, celebró la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar un sistema de salud público que preste el mejor servicio en el país, con un enfoque preventivo de las enfermedades para evitar la saturación de hospitales.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la inauguración del hospital reconstruido se salda una “deuda histórica” con los habitantes al oriente de la Ciudad de México.

“Ha sido un símbolo emblemático de esta zona oriente de la Ciudad y del Valle de México. Así que, su inauguración, la construcción de esta infraestructura, es de la infraestructura hospitalaria más relevante de la Ciudad de México . Esto confirma nuestra visión de la salud como un derecho y no como un negocio de unos cuantos”, afirmó.

Por otra parte, Brugada calificó al sistema de salud universal como un proyecto “parteaguas” para el beneficio de las y los mexicanos.

“Este proyecto de salud que promueve la Presidenta es un auténtico parteaguas. Es un avance de época caminar a la unificación nacional de los sistemas públicos de salud. (...) Tiene el mejor proyecto de salud, imparable, que va a beneficiar a toda la población”, aseveró.

cehr