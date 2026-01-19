SAT señala que va con plan maestro contra factureras

Para 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfocará su plan maestro en el combate, por medio de auditoría, a las factureras con operaciones no sólo dentro del territorio mexicano, sino también desde el extranjero.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, expuso que antes de plantear cambios al esquema tributario, se deben de atender los problemas que persisten, como lo son las factureras.

“Como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, creo que antes de pensar en modificar el esquema el esquema tributario debemos de tapar estas fugas que tenemos en temas de factureras o nomineras”, declaró Edgar Amador Zamora en Palacio Nacional.

La estrategia consiste en auditoría que se enfatizarán en aquellos contribuyentes que incurran en conductas como operaciones con factureras o nomineras, representen pérdidas fiscales recurrentes, simulen o apliquen ilegalmente deducciones u obtengan ingresos que no son los declarados.

Dentro de la revisión a prácticas internacionales, comentó que se actuará contra quienes abusen de los estímulos fiscales que presenten inconsistencias entre sus importaciones y lo que vendan.

También a quienes importen con precios por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias, que no paguen las retenciones por sus empleados, y que realicen operaciones a través de paraísos fiscales o soliciten devoluciones improcedentes o paguen menos impuestos en tasa efectiva.

Subrayó que gracias a esta revisión es que se han podido incrementar los ingresos tributarios.

Comentó que entre las acciones generales, sólo se realizará una auditoría por contribuyente, como una medida para dar “tranquilidad” a los nuevos contribuyentes, acerca de las operaciones tributarias.

No obstante, reconoció que se tomó esta decisión por falta de personal para ahondar en las revisiones.

“Esto es importante tanto para el contribuyente como para el SAT. El SAT cuenta con personal limitado si este se dedicara al 100% de las facturas, por ejemplo, tomaría demasiado tiempo, se va a tomar una muestra solamente de las partidas sujetas a revisión”, explicó.

