Gertz Manero podría rendir protesta como embajador de México en Reino Unido el próximo lunes

Será a más tardar el lunes 26 de enero cuando la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le tome protesta a Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Gran Bretaña, informó la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez.

La morenista detalló que tras la llegada de la propuesta de nombramiento, el tema será procesado en la Comisión de Política de la Comisión Permanente, que encabeza la senadora Verónica Camino Farjat.

“Ustedes tienen conocimiento, desde luego, que son tres comisiones las que constituyen la Permanente, la primera es la de Política, donde se ve política nacional e internacional. Por tanto, se va a convocar a sesión dentro de esta comisión para, posteriormente, ya que se apruebe por el Pleno de la Comisión Permanente y, por tanto, tomarle protesta”, explicó.

Castillo Juárez abundó que la reunión de la comisión se llevará a cabo en el transcurso de esta semana , donde se procesará la propuesta que presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Incluso podría ser este miércoles 21 de enero, u otro día, por lo que, dijo, el nombramiento ante el pleno de la Comisión podría ser el próximo lunes, durante la última sesión de la Permanente.

“Va a ser la reunión de la comisión, va a ser en estos días, puede ser el mismo día de mañana o posteriormente. Y, finalmente, se le tomará protesta, una vez que se apruebe por el pleno”, añadió.

Gertz Manero, a la Embajada de Reino Unido tras renunciar a la FGR

Alejandro Gertz Manero renunció a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) el 27 de noviembre de 2025, tras ser propuesto por Sheinbaum como embajador de México “en un país amigo”.

“Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y que agradezco, ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria”, afirmó en una carta dirigida a Castillo Juárez.

Sin embargo, no fue sino hasta el pasado 7 de enero que la Presidenta reveló que propuso al exfiscal como embajador de México en Reino Unido, tras obtener el beneplácito del gobierno británico.

Gertz Manero relevará en la misión diplomática a Josefa González Blanco, quien enfrenta 16 denuncias por presunto hostigamiento laboral, mal manejo de recursos y de “haber apagado la relación bilateral”, como reveló una investigación del diario El País. La Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE) aseguró que ya atiende “todas las denuncias presentadas por presuntas conductas irregulares”.

