Detienen en Tamaulipas a ‘Nacho Vega’, líder y operador financiero del Cártel del Golfo

Autoridades detallaron que “Nacho Vega” era jefe de las células Escorpiones y Ciclones; se confirmó que el detenido cuenta con una orden de arresto activa en el Distrito Sur de Texas

Por:
Ángel Molina

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República detuvieron en Tamaulipas a José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”, uno de los líderes y operador financiero del Cártel del Golfo.

Autoridades detallaron que “Nacho Vega” era jefe de las células Escorpiones y Ciclones, organizaciones vinculadas con secuestro, extorsión, homicidio, ataques a autoridades y tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos. La detención se realizó gracias a labores de investigación e inteligencia que permitieron ubicar su zona de operación en la región.

Detallaron que, durante el operativo, se aseguraron dos armas largas, cartuchos y cargadores. Además, se confirmó que el detenido cuenta con una orden de arresto activa en el Distrito Sur de Texas por conspiración, distribución y contrabando de droga, y que operaba una empresa criminal relacionada con sus actividades ilícitas.

Las autoridades señalaron que esta acción representa un golpe significativo a la estructura operativa y financiera del Cártel del Golfo y fortalece la seguridad en la región.

Según informaron, con estas acciones el Gabinete de Seguridad refuerza su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir el tráfico de drogas, armas y personas entre México y Estados Unidos.

