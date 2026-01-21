Aviones militares de EU ya no vendrán a México para capacitar: Sheinbaum

Aeronave C-130J Super Hércules de la FA de EU en el aeropuerto de Toluca, en días pasados.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió que los equipos de servidores que son capacitados en Estados Unidos serán trasladados a partir de ahora por un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y ya no por una aeronave norteamericana, luego de la polémica que desató el aterrizaje de una unidad militar estadounidense en Toluca este fin de semana.

Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que esta no es la primera ocasión en la que una aeronave militar de aquel país ingresa al territorio mexicano, pues forma parte de la colaboración en materia de seguridad, entre cuyos acuerdos incluye la capacitación de personal de un lado de la frontera a otro.

“Fue decisión del Consejo Nacional de Seguridad. Sus razones tienen y tenía este objetivo de llevar a personas que iban a capacitarse a los Estados Unidos. Hemos tomado la decisión, o he tomado la decisión de que cuando sea la capacitación es muy importante pues que las capacitaciones se aprueban en el Consejo Nacional de Seguridad. No es nada más una institución que decide individualmente. Lo que es mejor que vaya un avión mexicano, Estados Unidos a dejar a quienes van a llevar la capacitación a que venga un avión de los Estados Unidos a recoger. Es mucho mejor”, declaró esta mañana Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la decisión de que el avión llegara al aeropuerto mexiquense y no a la Base de Santa Lucía fue tomada por el Consejo de Seguridad, aunque no ahondó en los motivos.

Claudia Sheinbaum Pardo también enfatizó que este suceso no vulneró ningún término legal y tampoco tuvo que haberse pedido autorización al Senado de la República, porque sólo se consulta cuando ingresarán tropas, lo cual no fue este caso.

“Fue una decisión del Consejo Nacional de Seguridad y pues así ocurrió. Y no se está violando ninguna ley ni nada, porque dijeron que tendría que haber tenido permiso del Senado, no. El Senado aprueba cuando vienen tropas o vienen, más que tropas, pues vienen capacitadores a México a entrenar. Y repito, esta es una situación bilateral”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

