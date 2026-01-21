Gobierno de Sheinbaum lanza ‘Megabachetón’, con inversión de 50 mmdp

El titular de la SICT esta mañana en la conferencia de Claudia Sheinbaum.

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum invertirá 50 mil millones de pesos con la nueva etapa para arreglar 18 mil kilómetros de la red carretera federal por medio del plan "Megabachetón".

Al arranque de su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el arreglo de las vialidades es una de las principales demandas de la población que así lo expresa durante las giras que realiza por el país.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

“Hoy anunciamos el programa del ‘Megabachetón’ en el país. Es el programa intensivo de repavimentación y bacheo. Son 50 mil millones de pesos destinados este año a la repavimentación de carreteras federales, bacheo de carreteras federales. Se hizo un trabajo muy intensivo de revisión de las carreteras. Recogemos también las solicitudes de las personas y vamos a las carreteras federal”, dijo Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum destacó que con esta nueva etapa del plan federal iniciado desde el comienzo de su sexenio, se podrá aprovechar de mejor manera el recurso invertido, dado que ya se adquirió la maquinaria necesaria para llevar a cabo por cuenta propia el arreglo de las carreteras.

“Recuerden que además compramos los trenes de repavimentación, eso nos permite que utilicemos mejor el recurso, porque ya tenemos la maquinaria solamente se compra el asfalto”, comentó Claudia Sheinbaum.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, especificó que la atención se enfocará en 18 mil kilómetros de la red federal libre de peaje, de los que siete mil cien correspondientes a los ejes troncales, es decir, sobre los que circula principalmente el transporte de carga y de pasajeros.

Jesús Antonio Esteva Medina aseguró que estas obras a desarrollarse en cinco regiones en las que se fragmentó el proyecto, generarán cien mil empleos a lo largo de este año.

Para continuar con el diagnóstico, anunció que semanalmente se recorrerá la red federal libre para verificar las condiciones.

