Ricardo Anaya exige corregir sobrerrepresentación de Morena en reforma electoral

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, exigió que la reforma electoral corrija la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso, donde el ese partido controla más del 66 por ciento de las curules y escaños pese a haber obtenido solo 54 por ciento de los votos.

El panista advirtió que el verdadero objetivo de la reforma es dar al oficialismo el control total de todo para consolidar un régimen autoritario.

“Morena sacó el 54 por ciento de los votos (en las elecciones de 2024) y hoy tiene el control de más del 66 por ciento tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. Eso es lo primero que se tendría que corregir”, denunció Anaya, quien insistió en que este debería ser el punto de partida de cualquier reforma democrática.

El legislador señaló la contradicción del partido en el poder: “Si verdaderamente lo que quisieran fuera fortalecer la democracia, pues el primer punto que habría que corregir es la sobrerrepresentación, que ningún partido obtenga más de lo que gana en las urnas a través del voto de los ciudadanos”, agregó.

El líder de los senadores del PAN acusó a Morena de buscar dominar todas las instituciones del país. “Lo único que le interesa a Morena es tener el control de todo. Como ya controlan el ejecutivo, el legislativo, el judicial y los órganos autónomos, pues les falta controlar las elecciones. Esto es la ley Maduro”, sentenció.

El coordinador panista advirtió sobre los riesgos de eliminar el financiamiento público a partidos: “Todos sus argumentos, por ejemplo, en contra del financiamiento, pues lo único que harían es abrirle la puerta al dinero del narco, al dinero del crimen organizado. En otras palabras, al dinero de unos aliados de Morena en los procesos electorales”.

El senador también descalificó los parlamentos abiertos organizados para discutir la reforma. “Todos esos foros que organizan no son más que distractores, cuando de fondo ellos tienen de antemano resuelto lo que quieren. Y en este caso, con la “Ley Maduro”, lo que están buscando es controlar al INE y controlar las elecciones en México”, aseveró.

Anaya concluyó que el PAN no participará en lo que llamó “el juego de Morena” y reiteró su rechazo a una reforma que, según advirtió, sería “catastrófica para la democracia mexicana”.

