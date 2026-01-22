Captura de El Botox; un avance contra la extorsión: CNA

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) reconoció a las autoridades federales al calificar la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox” como un avance en la lucha de delitos como la extorsión en el campo mexicano.

Mediante un comunicado de prensa, el organismo reconoció las acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) bajo el mando de Omar García Harfuch, calificando la detención del presunto líder de la organización criminal Los Blancos de Troya en Michoacán, como un paso significativo en el combate de actividades delictivas como el cobro de piso, las cuales, señalan, han afectado a productores, transportistas y comercializadores del sector agroalimentario.

#Comunicado | #CNA reconoce acciones contundentes contra la extorsión al sector agroalimentario. pic.twitter.com/IAsF5fmEbz — Consejo Nacional Agropecuario (CNA) (@CNAgropecuario) January 22, 2026

“Operativos de este tipo muestran resultados concretos y envían una señal clara de que es posible avanzar en la recuperación de la seguridad y el estado de derecho en las regiones productivas del país, por lo que resulta fundamental replicarlos de forma coordinada en otras entidades donde estas prácticas persisten”, señalaron.

El CNA señaló que prácticas delictivas de este tipo no solo ponen en riesgo la seguridad en las áreas productivas del país, sino que también pueden alterar los precios finales de los alimentos, distorsionar los mercados y dificultar el abasto oportuno para la población.

“La inseguridad en el campo y en las cadenas de suministro no sólo pone en riesgo a quienes producen los alimentos, sino que también impacta los precios finales de los productos, distorsiona los mercados y amenaza el abasto oportuno de alimentos para toda la población mexicana”, aseguraron.

El organismo añadió que operativos coordinados como este muestran resultados concretos y pueden sentar las bases para recuperar la seguridad y el Estado de derecho. Por ello, expresó la importancia de replicar esfuerzos similares en otras regiones donde persisten delitos que afectan al sector agroalimentario.

Finalmente, el CNA reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta con autoridades federales, estatales y municipales en el diseño e implementación de estrategias integrales que refuercen la seguridad y favorezcan el desarrollo del campo mexicano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL