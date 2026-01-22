Gertz Manero propone fortalecer cooperación académica entre México y Reino Unido

Gertz Manero durante su comparecencia ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente.

El exfiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que, como embajador de México en Reino Unido, cargo al que aspira ser ratificado por el Congreso, buscará fortalecer la cooperación académica y científica bilateral entre ambos países.

Así lo expresó durante su comparecencia ante la Primera Comisión de la Comisión de la Comisión Permanente, como parte del proceso para su designación como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido, así como ante los organismos internacionales con sede en ese país.

#ULTIMAHORA 🔴 Alejandro Gertz Manero comparece ante la Primera Comisión de la Permanente y agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum por su designación como embajador de México en el Reino Unido 🇲🇽🇬🇧 pic.twitter.com/Uof0sNhzQB — JUCA Noticias (@JucaNoticias) January 22, 2026

El aspirante al cargo agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum por proponerlo para este cargo y delineó las prioridades que, afirmó, guiarían su labor diplomática.

Entre ellas destacó el papel estratégico de la comunidad estudiantil mexicana en el Reino Unido.

A propósito, Gertz Manero subrayó que más del 65% de los mexicanos residentes en Inglaterra son estudiantes de educación superior, lo que convierte al país en el principal destino académico de mexicanos en Europa.

Añadió que existe una presencia relevante de becarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que refuerza la importancia de la cooperación universitaria.

“Este es un tema fundamental que debemos atender con prioridad”, dijo, al referirse a los jóvenes que cursan estudios en instituciones como Oxford, Cambridge y King’s College, principalmente en áreas vinculadas con tecnología y ciencias.

En ese sentido, sostuvo que es necesario crear mecanismos que permitan que el conocimiento adquirido en el extranjero tenga un impacto directo en el desarrollo de México.

El exfiscal general precisó que este enfoque académico no desplaza otras funciones diplomáticas, sino que las complementa. Señaló que la agenda bilateral también contempla asuntos económicos, políticos y consulares, los cuales seguirían siendo atendidos de manera permanente.

Durante la sesión, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena), presidente de la Comisión Jurisdiccional, presentó la semblanza del aspirante y destacó su trayectoria académica y en el servicio público.

Gertz Manero es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM, además de contar con estudios en Mount Union y la Universidad de las Américas, institución de la que fue rector. Ha sido catedrático en la UNAM, el ITAM y la Universidad de las Américas.

En el ámbito público, ocupó cargos clave en seguridad y procuración de justicia, entre ellos secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, secretario de Seguridad Pública Federal y primer Fiscal General de la República.

La Primera Comisión de la Permanente analizará la propuesta y emitirá el dictamen correspondiente para su eventual ratificación.

