México avala la legitimidad de Rodríguez en Venezuela

Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, ayer, en su exposición en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, aseguró en Davos, Suiza, que el actual Gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, “es legítimo” y cuenta con facultades para firmar acuerdos comerciales o energéticos con EU.

“Legítimo es en el sentido de que Delcy Rodríguez está actuando como vicepresidenta en ausencia de Nicolás Maduro, que está reconocido como el presidente, al menos por la mayoría de los países”, dijo durante su participación en el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). El Ejecutivo “está actuando con legitimidad y puede firmar estos convenios”, añadió Alicia Bárcena.

En su opinión, Estados Unidos actuó con “mucha cautela” al dejar al frente del Ejecutivo venezolano a las personas que ya gobernaban el país, tras la operación militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

El TIp: donald trump ha respaldado el gobierno interino de Delcy Rodríguez, al asegurar que funge bajo su tutela y cumple sus exigencias.

A su juicio, el proceso hacia unas nuevas elecciones va a llevar entre uno y dos años: “Creo que poco a poco se va a ir armando un proceso que va a llevar a una elección. Yo creo que es inevitable que Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y los que están en este momento en el poder, poco a poco vayan aceptando una nueva era política”, añadió.

Las declaraciones de Alicia Bárcena se dan después de que Delcy Rodríguez fuera designada como presidenta interina de Venezuela, aunado al hecho de que no parece haber, al menos a corto plazo, elecciones para elegir a la persona que estará al frente del país sudamericano tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Además de ello, el señalamiento de Alicia Bárcena respalda el constante rechazo que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado en contra de la intervención militar de las autoridades estadounidenses en territorio venezolano.