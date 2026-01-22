PAN entrega carta al INE; alerta sobre riesgos de reforma electoral

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, entregó en el Instituto Nacional Electoral (INE) una carta dirigida a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, en la que expresa el rechazo del blanquiazul a la iniciativa de reforma electoral promovida desde el gobierno federal, argumentando que compromete la autonomía de las instituciones electorales y facilita la intervención del crimen organizado en los procesos democráticos.

Acompañado por dirigentes del partido, Romero Herrera advirtió que el partido oficialista pretende consolidarse indefinidamente en el poder a través de esta reforma. El líder blanquiazul fue enfático al señalar que el PAN está preparado para ejercer la resistencia civil pacífica si es necesario para evitar lo que calificó como un retroceso democrático.

En el documento dirigido a Taddei Zavala, el dirigente panista planteó cinco ejes de preocupación sobre el proceso de discusión de la reforma electoral que impulsa el Poder Ejecutivo, señalando que su origen viciado y alcance representan un riesgo grave para la democracia mexicana.

Romero Herrera cuestionó que la reforma no surge de un consenso parlamentario amplio ni de una exigencia ciudadana plural, sino del propio gobierno federal. “En una democracia constitucional, quien gobierna no puede competir y, al mismo tiempo, dictar las reglas del juego; cuando ello ocurre, la reforma nace viciada de origen y se vulnera el principio de equidad”, afirmó en la misiva.

El PAN rechazó cualquier intento de debilitar la autonomía del INE y de los organismos electorales estatales, instituciones que, según el partido, “garantizan elecciones libres, equitativas y confiables”.

Para Acción Nacional, estos organismos no son “un gasto prescindible ni una estructura burocrática innecesaria”, sino pilares fundamentales del sistema democrático.

Sobre el tema de la representación proporcional, el partido señaló que el verdadero problema es la sobrerrepresentación artificial. Romero destacó que en la elección federal de 2024 “una fuerza política con alrededor del 55 por ciento de la votación nacional controlara más del 80 por ciento de la Cámara de Diputados”, lo que consideró una distorsión de la voluntad ciudadana.

En este sentido, Acción Nacional propuso que cualquier reforma electoral debe incorporar penalizaciones contundentes contra partidos que permitan o se beneficien de la injerencia del narcotráfico y organizaciones criminales, incluyendo medidas tan severas como la cancelación de su registro partidario.

El blanquiazul defendió la permanencia de los diputados de representación proporcional como un mecanismo esencial para garantizar la pluralidad en el Congreso.

El documento también criticó la propuesta de reducción del financiamiento público, recordando que el partido ahora en el poder rechazó e impugnó medidas similares cuando le afectaban.

El PAN advirtió que disminuir los recursos sin reforzar la fiscalización expone a la política “a su captura por intereses ilegales, particularmente cuando existen antecedentes documentados de esquemas sistemáticos de financiamiento ilícito de campañas, incluidos recursos vinculados al narcotráfico, al huachicol fiscal y a estructuras criminales”.

