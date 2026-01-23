Disminuyen en Puebla 41% los homicidios dolosos

La Presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, ayer, en conferencia de prensa desde Puebla.

Derivado de las acciones de colaboración entre la Federación y las fuerzas de seguridad estatales, los asesinatos en Puebla disminuyeron más de 40 por ciento desde el inicio del actual sexenio.

En el marco de la asistencia del Gabinete de Seguridad y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al estado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 41 por ciento desde septiembre de 2024, al pasar de 3.9 a 2.3 al día. Además, el promedio de delitos de alto impacto mostró una caída de 11 por ciento, al pasar de 42.8 a 38.2.

Derivado de los operativos de seguridad en la entidad, se ha detenido a mil 365 personas vinculadas a la comisión de delitos y se han asegurado 435 armas de fuego y 346 kilos de drogas.

El Dato: El gobernador destacó la operación de 25 Centros LIBRE–Casas Carmen Serdán, cuya labor contribuyó a una reducción del 43 por ciento en el delito de feminicidio.

El funcionario destacó una disminución del 16.7 por ciento en el delito de extorsión y reconoció la detención de nueve personas, la suspensión de 49 líneas telefónicas utilizadas para cometer este delito y la apertura de 119 carpetas de investigación. También se llevaron a cabo inspecciones en centros penitenciarios de Puebla para asegurar dispositivos de comunicación utilizados para este crimen.

En materia de combate al mercado ilícito de combustibles, destacó acciones relevantes como la detención de cuatro personas en la autopista México-Veracruz, municipio de Esperanza, a quienes se les aseguraron 250 mil litros de residuos y 40 mil litros de combustibles. Reconoció la captura de Gualberto “N”, El Guayabas, líder de una célula delictiva que operaba en San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca y Tlahuapan.

En materia de atención a las causas, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, reportó la realización de 267 reuniones de las Mesas de Paz a nivel estatal y dos mil 945 sesiones de mesas regionales.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó el inicio de diversas acciones y proyectos que reforzarán este año el combate a la violencia a través de la instalación de sistemas de videovigilancia y el incremento en la formación de elementos policiales.

Ahondó en que se realizaron más de 250 Mesas de Paz para atender los problemas de seguridad para la población.

Subrayó que gracias a la coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad locales se ha conseguido una importante reducción de la incidencia delictiva.

Destacó el fortalecimiento de la academia de formación para elementos policiales, institución que ha formado a 300 agentes y que este año se espera llegar a mil más para robustecer la estrategia de seguridad en el estado.

Asimismo, expuso la instalación de 13 torres de vigilancia y anunció que se instalarán 218 cámaras en autopistas y se adquirirán 300 nuevas patrullas con videocámara, para lo cual se han invertido mil 240 millones de pesos.

Al reconocer que la incidencia delictiva ha crecido en la capital poblana, mencionó que se ha desplegado un operativo específico para atender a la población, que incluye sobrevuelos, binomios y próximamente la instalación de alarmas vecinales.

Alejandro Armenta hizo hincapié en las acciones para acabar una “deuda histórica” para el estado, derivada de la construcción de un museo barroco, proyecto que obligaba a pagar al gobierno 14 mil millones de pesos desde 2016 a 2024, de la cual aún restaba pagar diez mil millones de pesos.

Mencionó que con esto se puso pausa a un saqueo institucional de 500 millones que ahora serán destinados a un plan de seguridad, salud, educación y otros rubros. Asimismo, mencionó que dicho museo será renovado para convertirlo en la Universidad de las Artes.

Agradeció la presencia de la Presidenta, pero sobre todo la atención que se brindó a la población durante la contingencia derivada de las fuertes lluvias que afectaron la sierra norte en octubre del año pasado.