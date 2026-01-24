Ataques en tierra contra los cárteles podrán ser en cualquier lugar, incluido México: Trump

Al frente, el presidente de EU, Donald Trump; al fondo, la frontera entre este país y México.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que su país llevará a cabo ataques en tierra contra los cárteles del narcotráfico que, acusa, llenan de droga a su país, y aseguró que aquellos podrían ser en México, Centroamérica, Sudamérica o “en cualquier lugar”.

Así lo dijo en entrevista con el diario The New York Post, en donde fue cuestionado sobre su intención de seguir enfrentando a estos grupos criminales, tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de varios cargos relacionados con el narcotráfico.

A propósito, Trump respondió afirmativamente y aseguró que “golpearemos a los cárteles”. Cuestionado sobre si estos ataques podrían ser en México, Colombia o Venezuela, el mandatario estadounidense se limitó a responder: “En cualquier lugar”.

Conocemos sus rutas. Sabemos todo sobre ellos. Sabemos en dónde viven. Conocemos cada detalle acerca de ellos. Vamos a golpear a los cárteles Donald Trump, presidente de EU, a The New York Post



En la misma entrevista, Trump aseguró que, tras acciones militares contra grupos criminales en aguas internacionales, como los ataques a embarcaciones, se ha logrado reducir en 97 por ciento el tráfico de drogas a su país.

A propósito, dijo que le gustaría ver el mismo éxito, pero, ahora, “en tierra”.

El artículo de The New York Post recordó que Trump ha presionado a México para que permita la entrada de fuerzas militares a nuestro país. Sin embargo, como enfatizó el diario, esto ha sido rechazado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En varias ocasiones, él ha insistido en que se permita la entrada del Ejército de los Estados Unidos en México. Nosotros hemos dicho que no de manera muy firme, primero porque defendemos nuestra soberanía y, segundo, porque no es necesario Claudia Sheinbaum, presidenta de México, citada por The New York Post



Asimismo, el artículo del diario recuerda que, recientemente, México entregó a Estados Unidos a 37 presuntos integrantes de grupos criminales que fueron detenidos.

Por otro lado, recientemente autoridades estadounidenses como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) han agradecido y reconocido al gobierno mexicano por su colaboración en la detención de fugitivos de alto perfil.

En particular, el FBI reconoció a México por el apoyo en la captura en nuestro país del exatleta olímpico Ryan Wedding, acusado de varios cargos de narcotráfico, así como la de Alejandro Rosales, buscado por su presunta participación en un homicidio, en 2016.

