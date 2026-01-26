Primera revocación de mandato hace historia en Oaxaca

Aunque con baja participación, este domingo el estado de Oaxaca hizo historia, al ser la primera entidad del país en realizar una jornada de revocación de mandato, en la que los oaxaqueños participaron para decidir la continuidad del titular del Ejecutivo, Salomón Jara Cruz.

Hasta el cierre de esta edición, con más de 60 actas contabilizadas, los oaxaqueños, en su mayoría, decidieron que el gobernador siga en la gubernatura.

El Dato: El gobernador consideró que el actual requisito de la participación —40% de la lista nominal— es “muy alto” y propuso que la revocación sea vinculante sin porcentaje mínimo.

De acuerdo con el Sistema de Cómputos de la Revocación de Mandato del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), con corte a las 23:30 horas se reportó la participación del 33.35 por ciento, de los cuales 62.43 por ciento votó por la continuidad del mandatario, mientras que 35 por ciento eligió que se revoque el mandato por pérdida de confianza y 2.55 fueron votos nulos.

La poca participación se vio reflejada en la región del Papaloapan, ya que menos de 100 personas salieron a emitir su sufragio por cada sección electoral, donde las autoridades reportaron que las casillas estaban semivacías.

El IEEPCO, a cargo de la jornada, dispuso la instalación de dos mil 814 casillas, lo que representó 99.92 por ciento del total. Las casillas operaron de 8:00 a 18:00 horas, conforme al horario establecido para la emisión de opinión.

Participación de la ciudadanía en la revocación de mandato. ı Foto: Especial y Cuartoscuro

La lista nominal quedó integrada por tres millones 130 mil 405 personas, cifra que coincide con el número total de papeletas impresas y distribuidas para la jornada. El padrón electoral en Oaxaca asciende a tres millones 163 mil 085 personas, con corte al 31 de diciembre de 2025.

Las y los consejeros electorales puntualizaron que se acreditó a tres mil 154 observadores y que más de 11 mil personas participaron como funcionarios de casilla. Asimismo, señalaron que 249 personas integraron los 25 consejos distritales, además de 120 personas supervisoras y 710 capacitadoras y asistentes electorales, quienes formaron parte de esta jornada de revocación de mandato.

El Tip: El Comité Ejecutivo Estatal de Morena aseguró que según los primeros reportes de sus representantes de casilla, 63% se pronunció en contra de la revocación de mandato.

Por la mañana, el mandatario Salomón Jara acudió a emitir su voto y dijo que la jornada de revocación de mandato es histórica, ya que es la primera entidad que realiza este ejercicio en el país.

“Esperamos superarlo, porque la elección de gobernador despierta mayor clamor. Queremos que el pueblo decida si continuamos o ya les perdimos la confianza. Nadie puede estar por encima del pueblo; el pueblo es soberano, y para nosotros, con el pueblo todo, sin el pueblo, nada. Por eso decidimos someternos a la voluntad y a la consideración del pueblo”, apuntó, en entrevista.

Conteo de votos al cierre de la jornada. ı Foto: Especial y Cuartoscuro

Agregó que este tipo de ejercicios son muy “importantes, ya que nadie puede estar por encima del pueblo soberano y no se puede aceptar que algún gobernante se quede y lo vea como premio; está obligado a trabajar”.

“Por eso decidimos someternos a la voluntad del pueblo, se garantiza la seguridad y la mesa de seguridad estuvo viendo los riesgos de algunas comunidades; son pocas las que pueden tener problemas”, dijo.

62.4 por ciento de los votantes está a favor de que siga el gobernador

Por la tarde, en conferencia de prensa, al dar el primer corte, el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, destacó que, a través del trabajo colaborativo de diversas instancias, en Oaxaca prevaleció la paz, seguridad y estabilidad social y política durante esta consulta ciudadana.

Además, destacó la instalación de casillas ubicadas en municipios de alta conflictividad social o política como Eloxochitlán de Flores Magón, Santa Cruz Acatepec, Santa María Chimalapas, San Miguel Chimalapas y Santiago Xanica, así como Mazatlán Villa de Flores, San Cristóbal Amatlán, Santiago Atitlán, Santa Cruz Mixtepec, San Juan Lalana, San Nicolás, entre otros.

El secretario de Gobierno indicó que, en San Martín Zacatepec, la comunidad Plan del Vergel determinó no instalar la casilla debido a un proceso interno.

Agregó que para esta consulta ciudadana se realizó el despliegue operativo de 460 elementos de la Policía Vial Estatal, dos mil 900 de la Policía Estatal y 140 de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial.

A pesar de los elementos desplegados, el IEEPCO reportó un total de 491 incidentes, de los cuales 126 están aún en proceso de revisión y solución.

Adicionalmente, se abrieron cuatro carpetas de investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por presuntos hechos ilícitos en los municipios de Santa María Apazco, Santiago Amoltepec, Oaxaca de Juárez y Reforma de Pineda.

Por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), Iván García López, indicó que todos los Ministerios Públicos del estado mantuvieron un monitoreo y comunicación permanente con los 25 consejos distritales a través de cinco mesas.

Al inicio de la jornada electoral, en sus redes sociales, la presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, mencionó que la revocación de mandato “no es sólo un trámite administrativo, sino una herramienta de empoderamiento ciudadano que garantiza el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos”.

“Hoy activamos un mecanismo de participación ciudadana para el control político, la facultad de la ciudadanía para evaluar y, de ser necesario, retirar el mandato a quien no ha cumplido con sus expectativas. El paso de una democracia representativa a una participativa y vigilante”, dijo.

Añadió que, luego de que se cuestiona la permanencia de los Organismos Públicos Locales (OPLE) en el marco de la nueva reforma electoral, la revocación de mandato pone de relieve una verdad fundamental, y es que los OPLE “son la infraestructura técnica que permite el ejercicio de los derechos político-electorales y son indispensables para que la democracia sea una realidad tangible, especialmente en estados como Oaxaca”.

“El IEEPCO demuestra que la solvencia institucional es la mayor garantía de los derechos políticos de la población. Para que los derechos humanos sean efectivos, requieren de instituciones sólidas que los garanticen”, dijo.