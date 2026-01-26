Sheinbaum ‘celebra’ que ministros renuncien a camionetas nuevas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hayan decidido no utilizar las camionetas que recientemente adquirieron y que fueron motivo de críticas y señalamientos.

Mientras la Corte ofrecía la conferencia de prensa, para ahondar en la explicación de la compra de las camionetas con un valor alrededor de los dos millones de pesos por unidad, la mandataria dio su visto bueno a lo anunciado el domingo, respecto a que los vehículos serían devueltos.

“A mí me parece bien”, dijo durante la Mañanera del Pueblo de este lunes.

Recordó que tras saberse de la compra la semana pasada, se consultó por medio de la Secretaría de Gobernación y la Corte reconoció el gasto, bajo el argumento de que con estas adquisiciones se habría generado un ahorro por el arrendamiento que se ha hecho de las unidades.

“Ellos, como lo dije el viernes, creo que fue, les preguntó, porque no sabíamos si era cierto o no, la secretaria de Gobernación. Sí, en efecto y contestaron que habían ahorrado recursos al comprar en vez de renta”, dijo.

Hugo Aguilar aclara compra de vehículos

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró durante una conferencia de prensa, que la adquisición de vehículos blindados para los ministros no representa un gasto innecesario, sino una medida de seguridad indispensable alineada con una política de austeridad responsable.

Explicó que, al inicio de su gestión, se optó por no utilizar camionetas tipo Suburban y reemplazarlas por vehículos más austeros, como unidades tipo Jeep. No obstante, indicó que en los últimos cuatro meses se registraron fallas mecánicas, lo que llevó a consultar a especialistas en seguridad, situación que derivó en la adquisición de nuevos vehículos

