Limitan apoyos fiscales a la FIFA pactados por EPN

Gabriela Cuevas, Coordinadora de los Trabajos del Gobierno para el mundial, en imagen de archivo

EL GOBIERNO federal informó que acotó las exenciones fiscales que fueron pactadas en 2018, por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto para la realización del Mundial 2026 y limitó los beneficios a bienes y personas estrictamente vinculados con la celebración de deportiva de la que México será sede.

Gabriela Cuevas, Coordinadora de los Trabajos del Gobierno para el mundial, afirmó que las garantías firmadas al final del sexenio antepasado incluían compromisos “terriblemente arbitrarios”.

“Ha habido muchos cuestionamientos sobre el tema fiscal. Aquí, permítanme hacer un reconocimiento a los compañeros y compañeras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y todo el equipo que ha acompañado esa mesa de negociación. Desde enero del 2018, el expresidente Peña, a través de su secretario de Gobernación, firmó una serie de garantías que comprometían al Estado mexicano en varias cosas: muchas, terriblemente arbitrarias”, declaró en conferencia.

TE RECOMENDAMOS: Presenta su informe ante la Permanente Piedra señala reducción en violaciones a los DH

Ejemplo de esto, mencionó, es que se pretendía hacer exenciones de predial, que es una atribución municipal. Incluso, se le daban exenciones fiscales a la FIFA por un periodo de 10 años, por lo que, la funcionaria sostuvo, esas condiciones fueron renegociadas por el actual Gobierno y acotadas a 2026.

“Esto que les decía de 10 años se redujo solamente a 2026, se disminuyó también el número de personas, el número de bienes que son susceptibles para tener algún tipo de beneficio fiscal”, afirmó.

Cuevas explicó que no todos los productos relacionados con el torneo tendrán trato preferencial y rechazó que exista una prerrogativa generalizada: “exenciones o cualquier tipo de beneficio fiscal sólo lo tendrán aquellos bienes o personas estricta y directamente relacionados con la celebración del torneo en nuestro país”.

La representante del Ejecutivo para la organización del Mundial 2026 ejemplificó que si un determinado bien es utilizado por los jugadores durante un partido podría acceder a un beneficio fiscal, pero no así, si ese mismo artículo se comercializa en tiendas.