Claudia Sheinbaum anuncia cambio de horario de su conferencia matutina de este jueves 29 de enero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que mañana jueves 29 de enero del 2026, la conferencia matutina cambia de horario y será en punto de las 9:00 horas.

En su mensaje, Sheinbaum señaló textualmente: “Mañana jueves 29 de enero, la conferencia matutina cambia de horario. Nos vemos a las 9:00 am desde Palacio Nacional”. La publicación no incluyó detalles adicionales sobre los motivos de la modificación en la agenda presidencial.

Mañana jueves 29 de enero, la conferencia matutina cambia de horario. Nos vemos a las 9:00 am desde Palacio Nacional. pic.twitter.com/2FwLEAIJ05 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026

La presidenta no dio explicaciones sobre el cambio de horario, aunque se prevé que sostenga una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque dicha información no ha sido confirmada oficialmente por el gobierno federal ni por la propia mandataria. Hasta ahora, esta posibilidad se mantiene únicamente como una previsión, sin respaldo de un comunicado formal.

Anteriormente se han presentado estos cambios de horario en la conferencia matutina, particularmente cuando la agenda presidencial contempla reuniones relevantes o actividades que requieren ajustes logísticos. En esos casos, el anuncio se ha realizado de manera similar, a través de redes sociales, sin mayores precisiones.

Se espera que la conferencia de este jueves se lleve a cabo con normalidad desde Palacio Nacional y que, en caso de existir información adicional sobre el motivo del cambio de horario, esta sea dada a conocer por canales oficiales.

