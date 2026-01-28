¿Cuál es el costo del pasaje del Tren Interurbano México-Toluca?

Este miércoles la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, informó durante la conferencia de prensa matutina que la inauguración del tramo restante del Tren Interurbano México-Toluca será en unos cuantos días.

Actualmente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se encuentra realizando pruebas en el tramo que va desde Observatorio hasta Santa Fe, con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento del tren antes de su inauguración.

El Insurgente contará con siete estaciones en total, que son Observatorio, Vasco de Quiroga, Santa Fe, Lerma, Metepec, Toluca Centro y Zinacantepec, por lo que las personas que provengan del Estado de México ahora podrán contar con una mayor coectividad al transporte de la CDMX.

Imagen del Tren Interurbano México-Toluca, 25 de octubre de 2018 ı Foto: Cuartoscuro.

Costo del Tren Interurbano México-Toluca

Actualmente el Tren Interurbano México-Toluca cuenta con cuatro estaciones en funcionamiento, y el costo del pasaje depende del tramo que sea recorrido por las personas que lo utilicen.

De acuerdo con la página oficial de El Insurgente, actualmente la tarifa inicial para quienes se desplacen dentro del Estado de México; desde cualquiera de las cuatro estaciones, tiene un costo de 15 pesos.

El costo desde una estación del Estao de México hacia Santa Fe tiene un costo adicional de 45 pesos, por lo que el viaje desde cualquiera de las cuatro estaciones del Estado de México hacia Santa Fe tiene un costo total de 60 pesos.

Se tiene estimado que el costo del Tren Interurbano México-Toluca en su recorrido total de las siete estaciones desde Zinacantepec hacia Observatorio y viceversa tendrá un costo total de 90 pesos.

Costo del Tren Interurbano ı Foto: Captura de pantalla

El Insurgente opera en un horario a partir de las 06:00 horas y el último tren sale de las últimas dos estaciones en ambos sentidos hasta las 21:15 horas, y para poder utilizar este servicio se requiere contar con una Tarjeta de Movilidad Integrada o con un boleto que se adquiere en la entrada de la estación.

Pese a que el trayecto actual tiene una duración de 37 minutos, actualmente eltiempo de recorrido es de 55 minutos debido a los trabajos que se están realizando en las vías.

Este medio de transporte tiene la capacidad de transportar a 719 por tren, con 326 asientos ergonómicos y dos espacios para silla de ruedas, un interior del climatizado, y pantallas de información y voceo.

Tren Interurbano México-Toluca ı Foto: X: @SICTmx

