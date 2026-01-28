Detienen a despachador del Tren Interoceánico por descarrilamiento que dejó 14 muertos

Se llevó a cabo la segunda detención por el accidente del Tren Interoceánico, el cual dejó un saldo de 14 personas muertas y más de 90 personas heridas.

Ricardo Mendoza Cerón, quien se desempeñaba como despachador del Tren Interoceánico, fue arrestado por la Fiscalía General de la República (FGR), por su presunta responsabilidad en los hechos.

Con esta acción, suman dos personas detenidas por el siniestro, ya que previamente fue aprehendido en Chiapas Felipe de Jesús “N”, maquinista del Tren Interoceánico.

La detención del maquinista fue confirmada a través del Registro Nacional de Detenciones, el cual explica que el arresto sucedió el pasado 26 de enero en Palenque, Chiapas y fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial.

El jefe de despachadores del #TrenInteroceánico, Ricardo "N, fue detenido por la Policía Federal Ministerial en #Veracruz el pasado 27 de enero, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. Ricardo "N" es el segundo detenido por el accidente registrado el 28…

Por su parte, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que se determinó el ejercer acción penal contra quienes resulten responsables, acusados por los probables delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

A través de un video mensaje la FGR informó que, de acuerdo con los datos que fueron recuperados de la caja negra del tren, el transporte ingresó a la curva en la que descarriló a 65 kilómetros por hora, cuando el límite de velocidad permitido en el punto es de 50.

“Debe tomarse en cuenta que el exceso de velocidad en un tren es mucho más peligroso que en un vehículo convencional”, señaló la fiscal general.

De igual forma se descartó que la infraestructura ferroviaria haya provocado el siniestro, además se explicó que, tras la revisión de las dos locomotoras y cuatro vagones del tren no se detectaron fallas que pusieran en riesgo la operación.

Con información de Ángel Molina

